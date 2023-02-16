Критик Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на внешнюю жизнерадостность, певица имеет серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать. «Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», – передает слова критика портал StarHit.

Также Соседов добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом: «Ей связки сказали „до свидания“ еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила».

О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь.

Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей.