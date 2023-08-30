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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    30 августа 2023, 23:41

    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

    Журналист Хинкл: Безразличное отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли «в бешенство» из-за того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube отметил, что во время встречи Макрона и Шольца с Путиным российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах.

    «Макрон не мог понять: какого черта происходит?» – передает РИА «Новости» слова американского журналиста.

    Российский лидер не переживает из-за давления со стороны Запада, поскольку вред причинен именно Соединенным Штатам и Европейскому союзу, уверен Хинкл. Россия же, по его мнению, в этой сфере одержала победу.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

    30 августа 2023, 05:30
    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства

    Bloomberg назвало производственный кризис в Европе «лучшим антидотом от дефицита газа»

    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе энергоемкие компании не могут справиться с ростом цен на энергоресурсы и закрываются или сокращают производство, заявил обозреватель Хавьер Блас.

    Блас указал, что в Германии промышленная активность падает 14 месяцев подряд. По его словам, разразившийся производственный кризис – «лучший антидот от дефицита газа». «С такими друзьями кому нужны враги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметил Блас, такая ситуация позволяет Европе «побеждать» энергетический кризис. По оценке Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе окажется на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Блас пишет, что такой «уход от энергетического кризиса» приведет к сильному падению производства и долговременной утрате экономического роста. «Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться», – заявил он.

    Напомним, крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии поскорее нужно отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 21:25
    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона

    Опрос BFMTV: Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назван «оптимальным преемником» президента Макрона

    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.

    Оптимальным преемником после завершения полномочий Макрона в Елисейском дворце в 2027 году 52-летнего Филиппа считают 31% респондентов. Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%), передает ТАСС.

    Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства Франции, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.

    Опрос проводился в период с 29 по 30 августа 2023 года путем интернет-анкеты среди 1003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет.

    Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер.

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    30 августа 2023, 16:12
    Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет

    Канцлер Германии Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и средствами ПВО.

    После закрытого заседания кабинета министров Германии в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином глава правительства ФРГ напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком оружия Украине после США. Поставки Киеву различных видов вооружения, как подчеркнул канцлер Германии, «имеют немедленный эффект». В качестве примеров он упомянул о системе ПВО IRIS-T. Шольц подчеркнул, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и средствами ПВО, передает ТАСС.

    Шольц выразил уверенность, что большинство граждан ФРГ поддерживают политический курс правительства Германии. При этом он добавил, что решения принимаются не под влиянием момента. Именно по этой причине, по утверждению Шольца, Берлин продолжает оказывать большую поддержку Украине не только в финансовом отношении, но и поставками оружия.

    Ранее СМИ сообщили, что правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых достигает 500 км.

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    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

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    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

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    30 августа 2023, 15:21
    Франция осудила военный переворот в Габоне
    Франция осудила военный переворот в Габоне
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже внимательно наблюдают за развитием ситуации в Габоне, приводит французский телеканал BFMTV слова представителя французского правительства Оливье Верана.

    Он также добавил, что Франции осуждают происходящий в Габоне военный переворот, сообщает «Интерфакс». Французское посольство в Габоне рекомендовало гражданам Франции оставаться дома и проявлять бдительность.

    Ранее военные в Габоне объявили об отмене результатов выборов, захватили в стране власть, распустили все государственные органы и создали Комитет по переходу и восстановлению институтов. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещен под домашний арест.

    На днях в Габоне приостановили вещание французских СМИ. Напомним, в Африке уже возник кризис из-за военного переворота в Нигере.

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    30 августа 2023, 13:45
    В Германии возмутились посещением немецким мэром бала в Петербурге

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии представители политической элиты саксонского города раскритиковали участие бургомистра немецкого Фрайберга Свена Крюгера в Петровском бале в Царском Селе, сообщает издание Zeit.

    Как отметил глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в городском парламенте Фрайберга Стив Иттерсхаген, на «его месте он бы так не поступил», передает РИА «Новости».

    «Бургомистру неуместно выходить на сцену в России и вмешиваться в международные дела», – передает издание его слова.

    Поездку также раскритиковала глава фракции социал-демократов (СДПГ) Алена Раац, назвав этот шаг опасным и абсолютно бесполезным с точки зрения политики.

    Представитель администрации саксонского города Фрайберга подтвердила, что Крюгер самостоятельно оплатил поездку в Россию, она носила частный характер, хотя на бале его и представили как бургомистра.

    При этом в администрации подчеркнули, что бургомистр много лет дружит с художественным руководителем Петровского бала, бывшим президентом Дрезденского оперного бала Хансом-Йоахимом Фрайем.

    Издание отмечает, что в своей речи на бале Крюгер подчеркнул необходимость поддержания связей и диалога немецкого и русского народов, а также выразил уверенность, что Россия и Германия «в будущем вновь обретут единение и преодолеют трудные времена».

    Напомним, 25 августа в честь 320-летия основания Петербурга в Екатерининском дворце Царского Села состоялся Петровский бал, собравший многочисленных гостей, музыкантов и деятелей искусства из разных регионов России и других государств.

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    30 августа 2023, 13:33
    Патрушев: Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения

    Секретарь Совбеза Патрушев: Президент Путин одобрил предложения Совета безопасности по развитию станкостроения

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности представил президенту Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

    Патрушев сообщил на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны, что президент одобрил доклад по станкостроению, в подготовке которого приняло участие больше 50 ведомств и учреждений. Секретарь Совбеза заверил, что этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Путин призвал преодолеть избыточную зависимость от зарубежных технологий в машиностроении, сформировать собственное станкостроение на основе самых современных разработок.

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    30 августа 2023, 19:07
    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.

    Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель», и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».

    Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.

    В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.


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    30 августа 2023, 13:48
    Песков: Путин всегда ценил большой талант и патриотизм Кобзона

    Песков: Президент Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном и всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту Родины. В этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос по случаю пятой годовщины со дня смерти артиста.

    Напомним, в сентябре 2022 года Песков рассказал, что президент России Владимир Путин хорошо знал и уважал народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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    30 августа 2023, 09:36
    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, и заявил, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности.

    «Искренне дорожу установившимся между нами взаимопониманием. Уверен, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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    30 августа 2023, 12:10
    Путин по телефону тепло поздравил Лукашенко с днем рождения

    Кремль: Президент России Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Лукашенко с 69-летием

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 69-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как сообщается на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения.

    Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности и нарастить сотрудничество, в том числе в формате Союзного государства.

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    30 августа 2023, 21:56
    В ФРГ привели данные об интенсивности поставок танков Украине

    Минобороны ФРГ: Германия за неделю поставила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов

    Tекст: Антон Никитин

    Германия за неделю поставила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из списка, опубликованного министерством обороны ФРГ.

    В обновленном списке Минобороны ФРГ, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка десяти танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия, четыре тягача HX81 с полуприцепами, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и ПВО.

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    30 августа 2023, 14:20
    Путин обсудил с Шуваловым работу ВЭБ.РФ

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым и обсудил вопросы текущей деятельности организации.

    Шувалов в рамках встречи заметил, что несмотря на то, что регулирование банковского и корпоративного сектора в настоящий момент позволяет не предоставлять публичную отчетность о деятельности, он хотел бы раскрыть ряд данных, так как итоги 2022 года были для ВЭБ.РФ позитивными, передает ТАСС.

    Глава ВЭБ.РФ также сообщил Путину о реализуемых госкорпорацией проектах. По его словам, все, что касается развития городской экономики, для ВЭБ.РФ является приоритетным.

    «Очень хорошо», – отреагировал Путин.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций.

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    30 августа 2023, 13:59
    Песков: Кремль скоро сообщит сроки визита Эрдогана в Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Кремль вскоре сделает официальное заявление о сроках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро в России. «На днях мы дадим официальное сообщение», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что плотный график обмена визитами с Китаем прорабатывается на всех уровнях, но называть дату поездки Путина в эту страну пока преждевременно. Он добавил, что в установленные сроки прессу будут информировать о таких поездках.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана. Он также сообщил, что президент Путин планирует осенью совершить международные визиты.

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