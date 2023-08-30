Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.18 комментариев
Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
Журналист Хинкл: Безразличное отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли «в бешенство» из-за того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Хинкл в своем блоге на YouTube отметил, что во время встречи Макрона и Шольца с Путиным российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах.
«Макрон не мог понять: какого черта происходит?» – передает РИА «Новости» слова американского журналиста.
Российский лидер не переживает из-за давления со стороны Запада, поскольку вред причинен именно Соединенным Штатам и Европейскому союзу, уверен Хинкл. Россия же, по его мнению, в этой сфере одержала победу.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.