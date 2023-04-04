Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Путин поручил не допустить коррупции при поддержке проектов технологического суверенитета Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Кремль анонсировал большое заседание Путина с Совбезом Песков: Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности 2 апреля 2023, 14:28 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков подтвердил планы о Совбезе. По его словам, тема будет озвучена дополнительно, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности страны до 2030 года. Новости СМИ2 Путин учредил фонд «Защитники Отечества» Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» опубликован в понедельник, передает ТАСС. Согласно указу, фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР. Также фонд будет оказывать помощь членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. В пресс-релизе фонда, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Сообщается, что с целью обеспечения персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Одна из ключевых задач фонда – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом российском регионе. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты. Председателем фонда стала Анна Цивилева – глава совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента. Председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Ранее глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии 2 апреля 2023, 18:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, он отметил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов. «Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью», – говорится в его телеграмме. Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго. Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене. Новости СМИ2 Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии 2 апреля 2023, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – передает РИА «Новости» текст поздравления. Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов. Также президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания. Новости СМИ2 Путин поздравил геологов с профессиональным праздником 2 апреля 2023, 10:34 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что от их ответственного подхода к делу зависят укрепление промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что они посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи, передает РИА «Новости». В поздравлении указывается, что их работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений. Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьезные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России. Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества. Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов. В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Новости СМИ2 Воробьев доложил Путину о работе по импортозамещению в Подмосковье 3 апреля 2023, 14:25 Текст: Алексей Дегтярёв

В Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году, сообщил глава региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Область получила «плюс» по бюджету, власти региона довольны результатами, и хотят, чтобы в будущем экономика Подмосковья также имела такую стабильность, сказал Воробьев президенту, передает ТАСС. Всего в регионе есть 130 проектов по импортозамещению, из них 24 реализовали в прошлом году, около 57 должно быть реализовано «в следующем периоде», доложил губернатор. Воробьев сказал, что в области есть большой спрос на кадры, особое внимание уделяется рабочим специальностям, в регионе ведется работа по развитию колледжей. Ключевой задачей правительства Подмосковья Воробьев назвал максимальное оказание внимания жителям, которые нуждаются в поддержке, и экономике, позволяющей решать задачи, прописанные в указах президента. Путин поручил активно работать над рекультивацией в Подмосковье 3 апреля 2023, 14:02 Текст: Ольга Никитина

В Московской области проведена большая работа по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, теперь необходимо активно заняться рекультивацией, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Путин отметил, что в регионе закрыли 39 мусорных полигонов. «Надо теперь, конечно, активно работать над рекультивацией», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, в ходе встречи глава государства поручил губернатору решать «застарелую проблему обманутых дольщиков». Воробьев в ответ заверил, что задача реализуется в приоритетном порядке совместно с правительством и ДОМ.РФ. Путин также отметил, что в связи с ростом числа жителей в регионе предстоит «много дел». Воробьев в свою очередь подчеркнул необходимость обновления транспорта и создания новых рабочих мест. В прошлом году газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы, а также о том, что еще предстоит сделать для решения этой проблемы. Новости СМИ2 Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Эксперт: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности Эксперт Меркулов: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности 4 апреля 2023, 10:29 Текст: Ольга Никитина

Решение президента Владимира Путина создать государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» придаст российским бойцам уверенности в том, что они и их семьи будут должным образом поддержаны, заявил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Меркулов, который также является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, назвал решение главы государства о создании фонда своевременным. По его словам, решение поддержать сегодняшних защитников Родины крайне важно и для них, и для членов их семей. «Фонд поможет бойцам получить полагающиеся меры поддержки: медицинскую, психологическую, социальную помощь», – приводятся слова Меркулова в Telegram-канале «РАНХиГС. Экспертиза». Он добавил, что назначение Анны Цивилевой, которая имеет обширный опыт работы с программами по социальной защите граждан, означает, что упор в работе созданного фонда будет сделан на социальную сферу. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Новости СМИ2 Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ в ближайшее время 4 апреля 2023, 12:42 Текст: Алексей Дегтярёв

В ближайшие полтора года не намечается серьезных изменений тарифов по жилищно-коммунальным услугам, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш». «С 1 января 2024 года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – цитирует Путина ТАСС. Напомним, с 1 марта в России поменялся порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в многоквартирном доме. Их смогут получить все прописанные в жилье люди, а не только собственники.