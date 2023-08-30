Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.16 комментариев
Французы назвали «оптимального преемника» Макрона
Опрос BFMTV: Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назван «оптимальным преемником» президента Макрона
Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.
Оптимальным преемником после завершения полномочий Макрона в Елисейском дворце в 2027 году 52-летнего Филиппа считают 31% респондентов. Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%), передает ТАСС.
Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства Франции, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.
Опрос проводился в период с 29 по 30 августа 2023 года путем интернет-анкеты среди 1003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет.
Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер.