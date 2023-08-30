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В ЛНР обсудили наблюдение за выборами и подготовку к голосованию в регионе
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами обсудил ход подготовки к голосованию в ЛНР
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Коваленок обсудил с руководством городов и районов ЛНР ход подготовки к выборам, цели и планы работы штаба в дни голосования. Также рассмотрели статус наблюдателей, их полномочия, права и стоящие перед ними задачи.
«В качестве полноправного субъекта Российской Федерации мы впервые принимаем участие в выборах, – отметил он. – Но я уверен, что выборы во всех муниципальных образованиях и по Республике в целом пройдут законно, прозрачно и честно», – выразил уверенность председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Коваленок.
Первый заместитель главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района Анна Гончарова проинформировала участников совещания о том, что в городе и районе сформированы 34 избирательных комиссии, в работе которых принимают 346 человек.
«Избирательные участки оборудованы в учреждениях образования и культуры. Есть все необходимое для проведения выборов: кабинки и урны для голосования, оргтехника, установлены камеры наблюдения», – проинформировала Анна Гончарова участников совещания.
«Все, кто задействован в проведении выборов, прошли специальное обучение, – рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Инна Курносова, – общественные наблюдатели знают о своих правах и обязанностях. Уверена, что с их помощью выборы пройдут с соблюдением всех норм и требований законодательства».
Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в ЛНР в преддверии выборов депутатов Луганской народной республики всех уровней. Главная цель создания института общественных наблюдателей: заинтересованность всех участников избирательного процесса в проведении честных, открытых и конкурентных выборов.
Для наблюдателей проведен обучающий семинар, на котором председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан, председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), Алена Булгакова и эксперт НОМ Николай Кремлев объяснили общественникам алгоритмы реагирования на проблемные ситуации, а также подробно рассмотрели процедуру наблюдения за голосованием и подведением итогов.
Наряду с общественниками в его состав вошли представители партий, участвующих в выборах. Ранее они подписали Меморандум «За честные выборы*».
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