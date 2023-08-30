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В Германии решили упростить депортацию мигрантов из Грузии и Молдавии
Правительство Германии решило упростить депортацию мигрантов из Грузии и Молдавии
Правительство Германии подготовило законопроект, признающий Грузию и Молдавию безопасными странами происхождения, что упростит процедуру депортации нелегальных мигрантов, приехавших их этих стран, сообщило министерство внутренних дел ФРГ.
Как говорится в заявлении правительства Германии, федеральный кабинет министров сегодня принял законопроект министерства внутренних дел о признании Грузии и Республики Молдова безопасными странами происхождения, передает РИА «Новости».
Присвоение Грузии и Молдавии статуса безопасных стран означает, что заявления на предоставление убежища для граждан этих государств будут обрабатываться быстрее, а тех, кому в убежище будет отказано, будет легче депортировать.
Статус безопасной страны происхождения подразумевает, что правительство Германии считает, что в указанной стране нет угрозы подвергнуться преследованию со стороны государства, а также государство в состоянии защитить своих граждан от преследования со стороны негосударственных акторов.
Ранее граждане Грузии возглавили список депортированных Германий соискателей убежища в этой стране в первом полугодии 2023 года.