Для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области доставили две тонны арбузов

Херсонский арбуз – это бренд, одна из визитных карточек региона. Регион всегда славился этой ягодой. Несмотря на трудности с обеспечением водой и оперативную обстановку в этом году фермеры продолжили наращивать показатели урожайности. Бахчеводством занимается один из активистов регионального отделения партии Павел Ким. Он выступил с инициативой передать в качестве гуманитарной помощи 2 тонны арбузов.

«Урожай у нас в этом году получился неплохой. Были трудности и с поставками удобрений и с поливом, но в целом мы смогли выправить ситуацию и собрали несколько десятков тонн. Я узнал, что у арбуза оказывается есть свой праздник и решил его отметить добрым делом – выделил грузовик с арбузами для пострадавших семей херсонщины. Сила добрых дел объединяет, вместе мы все преодолеем», – рассказал Ким.

Грузовик с арбузами отправился в Скадовск. А оттуда – в пункт временного размещения. Ранее гуманитарная миссия «Единой России» уже привозила сюда различные грузы, в том числе оставляла стиральную машину от благотворительной организации. С жителями постоянно проводятся встречи, им оказываются юридические консультации.

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Дыни

Арбузы и дыни в равной степени

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«Мы поддерживаем херсонцев, которые находятся в пунктах временного проживания. Причины, по которым они там оказались, различные. И из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и наводнения, и в следствие обстрелов со стороны ВСУ. Наши активисты находятся в постоянной связи с людьми и если возникают какие-то сложности, то мы оперативно реагируем и включаемся. А сегодня решили вот так поддержать», – поделился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Арбузы участники гуманитарной миссии «Единой России» доставят также адресно пожилым, маломобильным людям и в многодетные семьи.