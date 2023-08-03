Эксперты оценили темпы развития Амурской области

  • Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
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    США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая
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    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
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    Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич»
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    ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    23 комментария
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    19:56Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории

    Сообщения об упавшем российском беспилотнике на румынской территории не соответствуют действительности, заявили в правительстве страны.

    19:48Для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области доставили две тонны арбузов

    Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили 2 тонны арбузов для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области. Акцию партийцы приурочили к Международному дню арбуза.

    19:40В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    В Италии в качестве эксперимента запустят программу, согласно ей, перебравшие спиртного посетители дискотек смогут воспользоваться такси бесплатно.

    19:32Боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей

    Чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов якобы арестован по делу о развратных действиях в отношении детей, заявил источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

    19:23Эксперты оценили темпы развития Амурской области

    Амурская область демонстрирует высокую положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, а также участвует в реализации крупнейших проектов страны, отметили аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    19:15Бросившего маленькую дочку на улице жителя Екатеринбурга нашли мертвым

    В Екатеринбурге отец бросил пятилетнюю дочку на улице и пропал. Его тело нашли в кустах рядом с площадкой, предварительно, он погиб от передозировки наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    19:07Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    18:59Премьер Индии подтвердил личное участие в саммите БРИКС

    Саммит БРИКС в ЮАР посетит индийский премьер Нарендра Моди, он принял приглашение от президента африканской страны Сирила Рамафосы, сообщили в канцелярии индийского политика.

    18:50США ввели санкции против трех институтов РАН

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    18:41Для детей из новых регионов России собрали более 165 тыс. книг и журналов

    Благодаря активной деятельности волонтеров проекта «Добро не уходит на каникулы» и партнеров акции «Дети-детям», в этом году детям и подросткам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет направлено свыше 165 тыс. экземпляров книг и популярных периодических изданий.

    18:32В США запросили для россиянина Клюшина 14 лет заключения

    Для российского гражданина Владислава Клюшина гособвинение в США запросило 14 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, соответствующее ходатайство опубликовано в базе суда Бостона (Массачусетс).

    18:24Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    18:16Россия приняла участие в учениях по противодействию терроризму в Мьянме

    Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии начали командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, которая проходит в Мьянме.

    18:08Активисты Greenpeace забрались в дом премьера Британии

    Полиция задержала активистов природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной – прим. ВЗГЛЯД), которые забрались в четверг в дом к премьер-министру Британии Риши Сунаку, сообщил телеканал Sky News.

    18:07Эксперт: Камеры фиксации средней скорости нужны только на опасных участках дорог

    Камеры фото- и видеофиксации, измеряющие среднюю скорость, помогут побороть агрессивное вождение, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя намерение Минтранса вернуть штрафы за превышение средней скорости.

    3 августа 2023, 19:23

    Эксперты оценили темпы развития Амурской области

    Амурская область демонстрирует высокую положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, а также участвует в реализации крупнейших проектов страны, отметили аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Особое внимание авторы исследования уделили реализации крупнейших проектов, в частности, завершению строительства космодрома «Восточный», созданию космического центра развития, включая расширение ЗАТО Циолковский.

    Отдельное место в региональной политике занимает расширение возможностей логистики. «Про развитие области в последние пять лет говорить можно долго и много. Мост через Амур в Китай сдан, второй мост через Зею в Благовещенске – будет сдан сегодня-завтра. Согласован уникальный проект трансграничной канатной дороги в Благовещенске, еще один мост – уже железнодорожный Джалинда-Мохэ. Новую жизнь обретает БАМ, строятся объекты Транснефти и крупные линии электропередач, новая взлетно-посадочная полоса», — отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    В сегодняшних внешнеполитических реалиях особую роль играет развитие торговых и гуманитарных отношений с Китаем. «Амурская область, как и традиционно весь Дальний Восток исторически имеют колоссальный нереализованный потенциал для экономики нашей страны. Геоэкономические преобразования, которые мы наблюдаем сегодня только подтверждают такие выводы. С этой позиции можно прогнозировать интенсификацию производственной кооперации в регионе среди российских бизнес-структур и зарубежных партнёров», – подчеркнул кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский.

    В регионе наблюдается позитивная динамика по социальным показателям. Уровень безработицы в Амурской области по итогам 2022 года снизился по сравнению с 2017 годом на 1,7 процентных пунктов. В марте – мае 2022 года он составил 2,8%, что ниже, чем по стране в целом. В сфере здравоохранения сделан акцент на обновление технической базы и поддержку медиков, и стимулирование высоких результатов работы.

    Образование, культура и спорт также ориентированы на решение одной из важнейших для дальневосточного региона задач – сохранение и развитие человеческого капитала: сокращение миграционного оттока молодых граждан, расширение образовательных и профессиональных возможностей для молодежи, создание условий для комфортной и событийно насыщенной жизни в Амурской области. Помимо этого, эксперты рассмотрели, как в регионе решается проблема переселения граждан из аварийного фонда.

    Важное направление работы команды губернатора Василия Орлова – повышение рождаемости. Одним из результатов данной политики стало увеличение количества многодетных семей в сравнении с 2018 годом на 12%. В регионе разработан специальный комплекс мер поддержки семей с детьми в различных ситуациях. Доклад освещает и меры поддержки старшего поколения. В субъекте большое внимание уделяется поддержке участников СВО – всего действует более 40 мер.

    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент Гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

    Коментарии (44)
    3 августа 2023, 12:55
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    МИД Норвегии заявил, что страна заинтересована в сохранении дипломатических связей и каналов

    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    @ Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    По ее словам, в Норвегии не согласны с тем, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве. Однако Витфельдт заметила, что в таком решении «нет ничего удивительного», передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что власти России включили Норвегию в список недружественных стран, что предполагает ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 12:49
    МВД начало проверку проигнорировавшего тату «Азова» у женщины полицейского

    МВД начало проверку после того, как полицейский проигнорировал тату «Азова» у женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители начали проверку после того, как полицейский якобы не принял «мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с тату «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в руководстве управления на транспорте МВД по ЦФО.

    В полицию в среду поступила информация о проезде женщины с «татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место отправили сотрудника полиции, он проверил документы женщины и установил, что против нее завели дело за «за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены».

    При этом полицейский не принял мер по пресечению правонарушения.

    Назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС должностных обязанностей. После проверки действиям полицейского дадут правовую оценку.

    До этого в среду в Telegram-каналах опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена женщина в электричке с тату «Азова» на руке. Также на женщине был кулон и серьги с гербом Украины. Полицейский проверил ее документы и после чего якобы «просто ушел».

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 14:00
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ сконцентрировали силы под Старомайорским: они находятся там в ловушке, несут серьезные потери под ударами российской артиллерии, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским крупные силы и пытаются его отбить, попадая то на мины, то под артиллерию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что населенный пункт стал для украинских военных ловушкой, при помощи которой сокращается их численность.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 12:41
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года после госпитализации в одну из московских больниц, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    «К сожалению, Ирины Петровны не стало», – сказал он, передает РИА «Новости».

    О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания с актрисой сообщат позже.

    Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских больниц, ее состояние оценивалось как тяжелое.

    Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле, с середины 1940-х годов вместе с родителями жила в Москве. Театром начала увлекаться в 10 классе.

    Окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. Горького. Работала в Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Московский художественный театр им. Чехова). Актриса известна по кинокартинам «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и другим.

    Мирошниченко была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

    Коментарии (19)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 16:32
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    @ АВТОВАЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая модель LADA Aura будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников, сообщили в АвтоВАЗе.

    При этом в компании отметили, что для передвижения чиновников разного ранга могут использоваться все автомобили производства АвтоВАЗа.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta. Машина оснащена двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. Автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

    Коментарии (36)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 01:22
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    @ Sean Kilpatrick/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

    Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

    Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

    В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.

    Коментарии (16)
    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

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    2 августа 2023, 20:40
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Грузия с августа ограничила поставки американских автомобилей в Россию

    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    @ Shen Chunchen/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    На автомобили из Европы ограничения будут введены с 26 сентября, решение принято из-за введенных против России санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нацслужба статистики Грузии сообщила, что с января по июнь республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

    Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.

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    2 августа 2023, 21:54
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    @ United States Missile Defense Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    Уведомление о решении Вашингтона одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида» поступило в среду, сообщили в Минобороны Израиля, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы, сумма сделки оценивается в 316 млн евро (346 млн долларов).

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала усовершенствование железной дороги, упрощающей сообщение между Норвегией и новой границей НАТО с Россией.

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