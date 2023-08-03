Эксперты оценили темпы развития Амурской области

Особое внимание авторы исследования уделили реализации крупнейших проектов, в частности, завершению строительства космодрома «Восточный», созданию космического центра развития, включая расширение ЗАТО Циолковский.

Отдельное место в региональной политике занимает расширение возможностей логистики. «Про развитие области в последние пять лет говорить можно долго и много. Мост через Амур в Китай сдан, второй мост через Зею в Благовещенске – будет сдан сегодня-завтра. Согласован уникальный проект трансграничной канатной дороги в Благовещенске, еще один мост – уже железнодорожный Джалинда-Мохэ. Новую жизнь обретает БАМ, строятся объекты Транснефти и крупные линии электропередач, новая взлетно-посадочная полоса», — отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

В сегодняшних внешнеполитических реалиях особую роль играет развитие торговых и гуманитарных отношений с Китаем. «Амурская область, как и традиционно весь Дальний Восток исторически имеют колоссальный нереализованный потенциал для экономики нашей страны. Геоэкономические преобразования, которые мы наблюдаем сегодня только подтверждают такие выводы. С этой позиции можно прогнозировать интенсификацию производственной кооперации в регионе среди российских бизнес-структур и зарубежных партнёров», – подчеркнул кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский.

В регионе наблюдается позитивная динамика по социальным показателям. Уровень безработицы в Амурской области по итогам 2022 года снизился по сравнению с 2017 годом на 1,7 процентных пунктов. В марте – мае 2022 года он составил 2,8%, что ниже, чем по стране в целом. В сфере здравоохранения сделан акцент на обновление технической базы и поддержку медиков, и стимулирование высоких результатов работы.

Образование, культура и спорт также ориентированы на решение одной из важнейших для дальневосточного региона задач – сохранение и развитие человеческого капитала: сокращение миграционного оттока молодых граждан, расширение образовательных и профессиональных возможностей для молодежи, создание условий для комфортной и событийно насыщенной жизни в Амурской области. Помимо этого, эксперты рассмотрели, как в регионе решается проблема переселения граждан из аварийного фонда.

Важное направление работы команды губернатора Василия Орлова – повышение рождаемости. Одним из результатов данной политики стало увеличение количества многодетных семей в сравнении с 2018 годом на 12%. В регионе разработан специальный комплекс мер поддержки семей с детьми в различных ситуациях. Доклад освещает и меры поддержки старшего поколения. В субъекте большое внимание уделяется поддержке участников СВО – всего действует более 40 мер.