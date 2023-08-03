Лицо Высоцкого для нового фильма решили воссоздать с помощью нейросети

Режиссер нового фильма «Володя» Жигалкин рассказал, что лицо Высоцкого воссоздадут при помощи нейросети

Tекст: Александра Юдина

По его словам, получится полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, передает ТАСС.

Известно, что исполнять роль Высоцкого будет актер Александр Шпагин, при этом с помощью нейросети на его лицо будет наложено лицо артиста. «У нас актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически стопроцентного сходства», – отметил режиссер.

Как отметил руководитель исследований «Сбер AI» Андрей Кузнецов, в данный момент его команда сейчас создает технологию переноса лица.