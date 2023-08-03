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Лицо Высоцкого для нового фильма решили воссоздать с помощью нейросети
Режиссер нового фильма «Володя» Жигалкин рассказал, что лицо Высоцкого воссоздадут при помощи нейросети
Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого для нового фильма «Володя», сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.
По его словам, получится полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, передает ТАСС.
Известно, что исполнять роль Высоцкого будет актер Александр Шпагин, при этом с помощью нейросети на его лицо будет наложено лицо артиста. «У нас актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически стопроцентного сходства», – отметил режиссер.
Как отметил руководитель исследований «Сбер AI» Андрей Кузнецов, в данный момент его команда сейчас создает технологию переноса лица.