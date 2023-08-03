Лидер ЛДПР Слуцкий открыл «Школу молодого военкора»

«Военные журналисты – это некая абсолютная система координат, ведь именно они говорят о том, что действительно происходит. За это, к сожалению, наши враги пытаются их уничтожить. Работа военкоров влияет на скорейшую победу, исправление недостатков. Задача нашего проекта – познакомить молодежь с основами военной журналистики, чтобы вы услышали все из первых уст от профессионалов, разбирающихся в своем деле, не раз находившихся за ленточкой. Мы довооружим вас, а вы оцените свою готовность продолжать эту блестящую крайне важную информационную работу», – сказал Слуцкий.

Более 350 человек из 77 регионов подали заявки на участие в «Школе молодого военкора» ЛДПР.

«Особенно важно, что участники «Школы молодого военкора» научатся противостоять западной пропаганде и ее укрофашистскому филиалу», – добавил Слуцкий.

В течение двух месяцев участники проекта со всей страны освоят навыки работы с информацией в непростых условиях, научатся ее грамотно подавать, изучат правила видеосъемки и комментирования, копирайтинг, пройдут психологическую подготовку и нюансы поведения в зоне СВО. Как отметили лекторы – военные журналисты, к каждому участнику будет индивидуальный подход ввиду специфики деятельности.

«Очень важно понимать мотивы работы в зоне СВО. Это не должно быть желанием показать, что ты Рэмбо. Должно быть искреннее желание увидеть, что происходит в реальности за ленточкой, и донести это до общества», – отметил военный корреспондент ВГТРК и модератор проекта Борис Максудов.

Помимо освещения боевых действий, военкоры помогают военнослужащим, мобилизованным и членам их семей в вопросах гарантий и выплат, придают огласке вопиющие случаи, когда граждан не слышат органы власти.

Программа школы выстроена на опыте героев информационного фронта. Лекции в онлайн-формате будут проводить Максудов, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, корреспондент Украина.ру Василий Ткач и другие военные корреспонденты и журналисты.

По окончании проекта участники получат возможность пройти стажировку по направлению военной журналистики в ведущих изданиях страны.

По словам лидера ЛДПР, военкоры подвергаются риску так же, как и те, кто на передовой, поэтому партия разрабатывает меры поддержки военкоров. В их числе получение журналистами статуса ветерана боевых действий, страхование, гарантии и выплаты в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержка и защита для членов их семей.