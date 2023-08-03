«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.6 комментариев
Лидер ЛДПР Слуцкий открыл «Школу молодого военкора»
ЛДПР запустила проект «Школа молодого военкора», ее участники смогут познакомиться с основами военной журналистики, услышать истории из первых уст, задать вопросы действующим военкорам, старт проекту дал председатель партии Леонид Слуцкий 2 августа.
«Военные журналисты – это некая абсолютная система координат, ведь именно они говорят о том, что действительно происходит. За это, к сожалению, наши враги пытаются их уничтожить. Работа военкоров влияет на скорейшую победу, исправление недостатков. Задача нашего проекта – познакомить молодежь с основами военной журналистики, чтобы вы услышали все из первых уст от профессионалов, разбирающихся в своем деле, не раз находившихся за ленточкой. Мы довооружим вас, а вы оцените свою готовность продолжать эту блестящую крайне важную информационную работу», – сказал Слуцкий.
Более 350 человек из 77 регионов подали заявки на участие в «Школе молодого военкора» ЛДПР.
«Особенно важно, что участники «Школы молодого военкора» научатся противостоять западной пропаганде и ее укрофашистскому филиалу», – добавил Слуцкий.
В течение двух месяцев участники проекта со всей страны освоят навыки работы с информацией в непростых условиях, научатся ее грамотно подавать, изучат правила видеосъемки и комментирования, копирайтинг, пройдут психологическую подготовку и нюансы поведения в зоне СВО. Как отметили лекторы – военные журналисты, к каждому участнику будет индивидуальный подход ввиду специфики деятельности.
«Очень важно понимать мотивы работы в зоне СВО. Это не должно быть желанием показать, что ты Рэмбо. Должно быть искреннее желание увидеть, что происходит в реальности за ленточкой, и донести это до общества», – отметил военный корреспондент ВГТРК и модератор проекта Борис Максудов.
Помимо освещения боевых действий, военкоры помогают военнослужащим, мобилизованным и членам их семей в вопросах гарантий и выплат, придают огласке вопиющие случаи, когда граждан не слышат органы власти.
Программа школы выстроена на опыте героев информационного фронта. Лекции в онлайн-формате будут проводить Максудов, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, корреспондент Украина.ру Василий Ткач и другие военные корреспонденты и журналисты.
По окончании проекта участники получат возможность пройти стажировку по направлению военной журналистики в ведущих изданиях страны.
По словам лидера ЛДПР, военкоры подвергаются риску так же, как и те, кто на передовой, поэтому партия разрабатывает меры поддержки военкоров. В их числе получение журналистами статуса ветерана боевых действий, страхование, гарантии и выплаты в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержка и защита для членов их семей.