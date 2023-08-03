В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

Tекст: Ольга Никитина

«[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».