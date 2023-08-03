Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ
Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении
Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.
По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.
Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».