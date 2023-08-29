Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.17 комментариев
Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке
Расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Захарченко завершено
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году, сообщили в правоохранительных органах.
Расследование вело следственное управление Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
Сообщается, что основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется целый ряд статей УК России: шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, теракт, обучение в целях осуществления теракта, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали случившееся терактом. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко.