Волонтеры передали Херсонской области семь тонн книг на русском языке

Волонтеры передали Херсонской области 300 портфелей и 7 тонн книг на русском языке

«Мы передаем портфели, канцелярские наборы в местные партийные отделения. Они, в свою очередь, свяжутся с руководителями школ и в преддверье нового учебного года первоклассников будет ждать приятный сюрприз. В прошлом году «Единая Россия» также помогала собирать детей в Херсонской области в школу. Большое количество рюкзаков мы передавали в гуманитарном центре Херсоне. В этом году упор делаем на населенные пункты, которые находятся в 30-ти километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Там тоже открывают школы, поэтому нужно помогать – рассказал депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Волонтеры также передали наборы для первоклассников в Рубановскую школу Великолепетихинского муниципального округа. Добровольцы доставили портфели и всё необходимое для учебы детям, идущим в этом году в школу впервые. 20 портфелей и канцелярских наборов оставили для детей из Скадовского района, родители которых ранее обращались за помощью к представителю партии в этом округе.

«Мамы и папы из многодетных семей неоднократно обращались ко мне и в региональное отделение с просьбой помочь им собрать ребёнка в школу. Они слышали о партийной акции – очень отрадно, что такой проект у партии есть. Большое спасибо тем неравнодушным людям, которые собирают такие наборы по всей России», – сказала начальник отдела министерства образования Херсонской области Оксана Мороз.

Не только портфели, но и книги на русском языке развозят волонтеры от «Единой России» в разные районы Херсонской области. На этот раз в регион доставили книги от Воронежского регионального отделения партии. В общей сложности, порядка 7 тонн. Груз сопровождали активисты воронежского отделения «Молодая Гвардия».

«Воронежскую область с Херсонской уже связывают добрые отношения. Мы привезли книги на русском языке, специально подобранные для того, чтобы их можно было передать как в обычные библиотеки населенных пунктов, так и школьные библиотеки. Мы знаем, что долгое время здесь запрещали все русское и люди, помимо всего остального, очень нуждаются в литературе на русском языке. Это наша общая культура, которая объединяет, – рассказал руководитель штаба Воронежского регионального отделения МГЕР Алексей Малетин.

Литературу доставили сразу в район. Книги передали в Нижнесерогозское отделение партии. Книги распределят между сельскими и школьными библиотеками.