В фонде «Защитники Отечества» отчитались о помощи семьям погибших бойцов СВО

В ставропольский филиал фонда обратилась супруга погибшего защитника Отечества, она не могла оформить компенсацию услуг ЖКХ, поскольку удостоверение семьи погибшего ветерана боевых действий было утеряно.

Социальный координатор фонда обратилась в военкомат и помогла семье получить дубликат потерянного удостоверения и собрать документы для оформления льготы, следует из сообщения в Telegram-канале фонда.

Житель Республики Мордовия Виктор вернулся в Саранск после полученной в зоне СВО контузии и лечения в госпитале. Получив удостоверение ветерана боевых действий, он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой помочь с проведением медицинской реабилитации: мужчина страдал головными болями, также нарушена память.Заместитель руководителя по медицинскому сопровождению помогла организовать 12-дневный бесплатный курс реабилитации в республиканском госпитале. Ветеран уже отправился в лечебное учреждение и поблагодарил сотрудников филиала за помощь.

За помощью в филиал фонда в Магаданской области обратилась женщина, которая не могла получить положенную ей страховую выплату в связи с гибелью сына Николая в зоне СВО, молодой человек был посмертно награжден Орденом Мужества. Социальный координатор Екатерина Айнулова связалась с военным комиссариатом, командованием воинской части и страховой компанией, откуда должны были поступить выплаты. В течение трех недель вопрос был решен, страховка была получена.

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем Telegram-канале рассказала историю Владимира Эйбулатова из Республики Марий Эл, его считали пропавшим без вести, а он вернулся домой живым.

Владимир отправился защищать интересы Родины в зону СВО осенью прошлого года, сначала служил зенитчиком, потом на «Урале» доставлял боеприпасы, горючее и продовольствие, попадал под длительные обстрелы. В один день его супруга Нина, с которой они счастливо живут уже 34 года, получила письмо о том, что Владимир погиб. И только через месяц выяснилось, что он жив. В канун нового 2023 года Владимир вернулся домой, но до сих пор поддерживает связь со своими товарищами.

В филиале фонда Владимиру помогли получить удостоверение ветерана боевых действий, там же ему помогут ему в оформлении положенных выплат, льгот за жилищно-коммунальные услуги, направлении на санаторно-курортное лечение.