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Белоруссия решила закупить за рубежом 1 млн т зерна
Министр Бартош: Белоруссия планирует закупить за рубежом около 1 млн т зерна
Урожай зерновых в Белоруссии по итогам 2023 года будет хуже прошлогоднего, потому власти запланировали закупить за рубежом около 1 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош.
Бартош в эфире телеканала ОНТ сообщил, что «каравай будет поскромнее более чем на 1 млн тонн», поэтому власти страны решили создать подушку безопасности и, по поручению главы республики, будут осуществлены закупки «извне», передает ТАСС.
Министр отметил, что в ряде областей и районов республики получен хороший результат, они вне зависимости от погоды смогли «прирасти» по урожаю. По его словам, это говорит о необходимости развивать технологии, чтобы меньше зависеть от погодных условий.
Бартош похвалился тем, что в Белоруссии удается выращивать те культуры, урожай которых еще 20 лет назад даже не надеялись получать в стране. Так, никто не верил, что получится выращивать в республике грецкий орех, отметил он, добавив, что сейчас в Белоруссии заложены ореховые сады, которые будут работать в промышленных масштабах.