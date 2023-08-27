Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.4 комментария
ЕС решил развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке
Welt: ЕС хочет развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке
Европейский союз хочет развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке, чтобы помочь странам региона в подготовке антитеррористических операций, сообщило в воскресенье немецкое издание Welt am Sonntag.
Как пишет издание, стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью, целью является конкретная «тренировка по подготовке к развертыванию» антитеррористических операций, передает РИА «Новости».
Число полицейских и военнослужащих, которые будут развернуты в странах Гвинейского залива, остается неизвестным.
Помимо подготовки к развертыванию антитеррористических операций, миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности, их техническую поддержку и укрепление доверия в сфере безопасности.
ЕС хочет развернуть эту миссию из-за опасений укрепления позиций исламистских группировок в западной Африке и Сахеле, пишет издание. Сообщается, что правительства Бенина и Ганы уже направили официальные приглашения для развертывания миссии ЕС.
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