ЕС решил развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке

Welt: ЕС хочет развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью, целью является конкретная «тренировка по подготовке к развертыванию» антитеррористических операций, передает РИА «Новости».

Число полицейских и военнослужащих, которые будут развернуты в странах Гвинейского залива, остается неизвестным.

Помимо подготовки к развертыванию антитеррористических операций, миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности, их техническую поддержку и укрепление доверия в сфере безопасности.

ЕС хочет развернуть эту миссию из-за опасений укрепления позиций исламистских группировок в западной Африке и Сахеле, пишет издание. Сообщается, что правительства Бенина и Ганы уже направили официальные приглашения для развертывания миссии ЕС.

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