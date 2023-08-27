Нескольких американских морпехов спасли после крушения вертолета в Австралии

ABC News: Несколько военных США были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телеканала, несколько военных спасли с места крушения вертолета на островах Тиви, каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет, передает РИА «Новости». Врачи и полиця выехали на место происшествия.

Как сообщает телеканал, сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии доставили трех пострадавших в результате крушения вертолета Boeing V-22 Osprey в больницу Дарвина. Один из госпитализированных остается в критическом состоянии, двое других – в стабильном, передает ТАСС.

Ранее в минобороны страны сообщили, что военный вертолет, на борту которого находились американские морские пехотинцы, разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023.