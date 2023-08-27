Взрывы прогремели в Черкасской и Кировоградской областях Украины

Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

WolnoscTV: Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

Tекст: Алина Власенко

Инцидент произошел вечером 24 августа после празднования Дня независимости Украины в центре Варшавы. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и пыталась заставить их скандировать «Слава Украине», передает РИА «Новости».



После того, как поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие, украинцы избили их. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. При этом прибывшие на место стражи порядка отпустили украинцев, не став предпринимать каких-либо действий.

Лозунг «Слава Украине» – приветствие членов Организации украинских националистов, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.