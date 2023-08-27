Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России

Wyborcza: В Щецине хакеры остановили движение поездов и включили российский гимн

Tекст: Ольга Никитина

На железнодорожных частотах, по информации газеты Wyborcza, запустили трансляцию сигнала об аварийной остановке поездов, а в перерыве включали российским гимн и фрагмент речи президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Сам инцидент, как сообщает издание, произошел 25 августа, однако известно об этом стало только сейчас.

В результате взлома системы безопасности движение оказалось нарушено сразу на двух ветках. Работу системы удалось восстановить после обращения в правоохранительные органы. Сейчас ведутся поиски хакеров.

В апреле «российских хакеров» обвинили в атаке на серверы мэрии Праги.