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    Минфин предсказал величину роста российской экономики в 2023 году
    Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    15 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    33 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    27 августа 2023, 02:39

    Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России

    Wyborcza: В Щецине хакеры остановили движение поездов и включили российский гимн

    Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России
    @ Omar Marques/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение поездов в польском Щецине было временно парализовано из-за действий хакеров, сообщают местные СМИ.

    На железнодорожных частотах, по информации газеты Wyborcza, запустили трансляцию сигнала об аварийной остановке поездов, а в перерыве включали российским гимн и фрагмент речи президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Сам инцидент, как сообщает издание, произошел 25 августа, однако известно об этом стало только сейчас.

    В результате взлома системы безопасности движение оказалось нарушено сразу на двух ветках. Работу системы удалось восстановить после обращения в правоохранительные органы. Сейчас ведутся поиски хакеров.

    В апреле «российских хакеров» обвинили в атаке на серверы мэрии Праги.

    26 августа 2023, 09:19
    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    WolnoscTV: Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Группа украинцев избила поляков в Варшаве за отказ кричать нацистский лозунг «Слава Украине», сообщает портал WolnoscTV.

    Инцидент произошел вечером 24 августа после празднования Дня независимости Украины в центре Варшавы. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и пыталась заставить их скандировать «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    После того, как поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие, украинцы избили их. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. При этом прибывшие на место стражи порядка отпустили украинцев, не став предпринимать каких-либо действий.

    Лозунг «Слава Украине» – приветствие членов Организации украинских националистов, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.

    Коментарии (58)
    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (26)
    26 августа 2023, 11:00
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    @ REUTERS/Serhii Smolientsev

    Tекст: Алина Власенко

    Балкер Primus, находившейся в порту Одессы с момента начала спецоперации, вышел в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

    Судно, которое находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года, покинуло акваторию порта утром в субботу. Это второе судно, вышедшее из украинского порта после остановки действия зерновой сделки, передает ТАСС.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

    16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов Украины» вышел единственный контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга. На борту было более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

    Коментарии (37)
    26 августа 2023, 04:25
    Лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников на полигоне в России

    В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки для уничтожения беспилотников

    Лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников на полигоне в России
    @ TAISIYA VORONTSOVA/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На одном из российских военных полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что лазерная пушка разработана для борьбы с БПЛА. В ходе испытаний она показала «высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне». Сообщается, что «боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов» самолетного и квадрокоптерного типа. Как пояснил источник, лазер, в частности, «прожигал аэродинамические поверхности аппаратов» или «сжигал их корпус вместе с бортовым оборудованием».

    В 2022 году вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие.

    Коментарии (18)
    26 августа 2023, 07:27
    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

    Президент Южной Осетии Гаглоев перечислил условия налаживания отношений с Грузией и призвал к делимитации границы

    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Грузия должна признать ответственность за агрессию против Южной Осетии, гарантировать неприменение силы и провести работу по делимитации государственной границы, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

    Исполняется 15 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии. Гаглоев указал, что у ЮО с Грузией нет никаких отношений, стороны общаются только в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Основной темой на площадке является вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, передает РИА «Новости».

    Гаглоев заявил, что для налаживания отношений Грузия должна «признать ответственность за совершенную агрессию и военные преступления», а также «подписать соглашение о неприменении силы». Кроме того, по его словам, Грузии необходимо «провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией».

    Как заявил президент Южной Осетии, пока сохраняется угроза и нет «юридически обязывающих гарантий ненападения» отсутствует смысл обсуждать какие-либо другие темы.

    Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, после этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой. В ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Москва внесла свой вклад в урегулирование конфликта.

    Коментарии (12)
    26 августа 2023, 12:14
    Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении конфликта на Украине

    Президент Венгрии Новак заявила о скорых переменах в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Алина Власенко

    В урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, считает президент Венгрии Каталин Новак.

    Новак по итогам аудиенции у папы Римского Франциска заявила в интервью газете il Messaggero, что пришло время говорить о том, «как строить мир».

    «Я согласна с папой Франциском, … что существует конкретный мирный план. Теперь мы ближе к реализации проекта», – заявила президент Венгрии, добавив, что не может раскрыть подробности.

    Также существенным сигналом Новак назвала миссию посланника папы Римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Между тем, в июле посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта.

    Коментарии (5)
    26 августа 2023, 17:00
    Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США

    Дмитрий Медведев: Разлад между элитами в Соединенных Штатах носит непримиримый характер

    Tекст: Вера Басилая

    Во внутреннем разладе в элитах США есть риски, которые могут привести к гражданской войне, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Российский политик в интервью ТАСС и RT заявил, что Америка конфликтует сама с собой и находится в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. По его словам, такие внутренние конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной.

    Медведев считает, что США «превратились в очень специфичное государство, где бывших президентов признают обвиняемыми. Он выразил мнение, что Трампа судят не для торжества справедливости, а для того, чтобы он не мог участвовать в новых выборах, причем США «это делают не стесняясь».

    Он также обратил внимание, что Америку разорвало на части из-за столкновения между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом демократов.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

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    26 августа 2023, 20:45
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя

    Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, выразил мнение бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

    Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».

    При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.

    В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.

    Коментарии (10)
    26 августа 2023, 17:49
    Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток

    Силуанов: Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор сотрудничества смещается с Запада на Восток

    Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия успешно развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор торговли и экономического сотрудничества смещается с Запада на Восток, в рамках БРИКС решаются большинство задач, которые с рядом западных стран стало выполнять проблематично, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов отметил в интервью телеканалу CGTN, что вектор России смещается с Запада на Восток и на те страны, которые являются основными торговыми партнерами России. Он уточнил, что все эти страны входят в состав БРИКС. Министр констатировал, что Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС: происходит развитие торговли, инвестиционного сотрудничества, развитие сектора услуг, передает ТАСС.

    Глава минфина подчеркнул, что Россия успешно решает со странами БРИКС задачи и товарообмена, и расчетов – все те задачи, которые сегодня решать с рядом западных стран проблематично.

    Кроме того, по словам Силуанова, в повестке обсуждения со странами БРИКС сейчас развитие целого ряда интеграционных институтов, которые будут помогать российскому бизнесу торговать внутри входящих в объединение стран и осуществлять всю финансовую и торговую инфраструктуру.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал завершившийся саммит БРИКС в ЮАР чрезвычайно успешным. В МИД назвали появление в БРИКС единой расчетной валюты делом будущего. Во вторник министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как единая валюта БРИКС поможет пережить кризис.

    Коментарии (20)
    26 августа 2023, 09:33
    В США захотели впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

    Tекст: Алина Власенко

    Алабама решила стать первым американским штатом, в котором заключенного казнят, заставив его дышать чистым азотом, сообщает Associated Press.

    Офис генпрокурора Алабамы обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году из-за невозможности ввести смертельную инъекцию, передает РИА «Новости».

    Теперь власти Алабамы планируют казнить Смита с помощью азотной гипоксии. При этом виде казни заключенному дают дышать азотом, лишая его кислорода, сообщает Associated Press.

    В настоящее время казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.

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    26 августа 2023, 05:55
    В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после заявления Шокина

    Конгрессвуман США Грин призвала к импичменту Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Шокина

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо как можно скорее начать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя слова бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. 

    Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что Палата представителей должна одобрить начало расследования, «как только Конгресс соберется в сентябре». Расследование может привести к инициированию процедуры импичмента, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шокин заявил, что глава американского государства Джо Байден заплатил 1 млрд долларов за его увольнение с этой должности. В 2016 году Шокина отправили в отставку на фоне расследования деятельности компании Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 16:45
    Минфин предсказал величину роста российской экономики в 2023 году

    Министр финансов Силуанов: Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5%

    Минфин предсказал величину роста российской экономики в 2023 году
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5%, экономика России по итогам года может отыграть прошлогоднее падение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов заверил в интервью телеканалу CGTN, что власти России предпринимают меры, чтобы нивелировать последствия введения антироссийских санкций, и это дает результаты. Как отметил министр финансов, если в прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, то в этом году ожидается восстановление на уровне около 2,5%, может быть, даже выше. По его словам, таким образом, можно сказать, что экономика России отыграет прошлогоднее падение, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что с третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост и его темпы довольно устойчивы.

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    26 августа 2023, 11:30
    Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
    Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Умер бывший руководитель администрации президента России (1993-1996), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, ему было 87 лет, сообщила дочь политика.

    Дочь Филатова в комментарии «Петербургскому дневнику» уточнила, что ее отец умер в пятницу вечером.

    О смерти Филатова также сообщил в Telegram писатель Герман Садулаев. Писатель напомнил, что Филатов был организатором форума молодых писателей «Липки».

    «Липки» – уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через «Липки», – написал Садулаев, добавив, что у него остались добрые воспоминания и благодарность Филатову.

    Сергей Филатов в 1990 году стал народным депутатом РСФСР. В августе 1991 года во время путча возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С 1993 по 1996 год был руководителем администрации президента России, а также главой Экспертно-аналитического совета при президенте и председателем Комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства.

    После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

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    26 августа 2023, 19:47
    Премьер Канады призвал G7 не позволить победить России

    Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 готовы поддерживать боевые действия на Украине сколько угодно, нельзя позволить России победить, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

    Коментарии (23)
    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (7)
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