Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.0 комментариев
Россия призвала НАТО перестать накачивать неонацистский режим Зеленского оружием
Дипломат Захарова: Россия призывает руководство стран НАТО прекратить накачивать неонацистский режим Зеленского оружием
Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать неонацистский режим Владимира Зеленского оружием, прислушаться к голосу своей общественности и заняться делами «у себя дома», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментарий официального представителя МИД России об украинском кризисе опубликован на сайте ведомства. Захарова отметила, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются миллиарды долларов, которые были отправлены властями их государств Киеву, хотя могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.
Дипломат подчеркнула, что Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности.
Официальный представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку Россия становится богаче, а США – беднее.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев с начала 2023 года получил от стран Запада почти 30 млрд долларов.
Напомним также, в прошлую пятницу США одобрили передачу Украине истребителей F-16 американского производства Данией и Нидерландами. Днем ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил, что Осло планирует передать Украине F-16.