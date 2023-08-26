Дипломат Захарова: Россия призывает руководство стран НАТО прекратить накачивать неонацистский режим Зеленского оружием

Tекст: Антон Никитин

Комментарий официального представителя МИД России об украинском кризисе опубликован на сайте ведомства. Захарова отметила, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются миллиарды долларов, которые были отправлены властями их государств Киеву, хотя могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.

Дипломат подчеркнула, что Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности.

Официальный представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку Россия становится богаче, а США – беднее.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев с начала 2023 года получил от стран Запада почти 30 млрд долларов.

Напомним также, в прошлую пятницу США одобрили передачу Украине истребителей F-16 американского производства Данией и Нидерландами. Днем ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил, что Осло планирует передать Украине F-16.