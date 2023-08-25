Власти Грузии сделали американскому послу выговор

Первый вице-спикер парламента Грузии Вольский призвал посла США воздержаться от грозящих потрясениями заявлений

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Вольский подверг критике ряд заявлений американского посла в Грузии Келли Дегнан. «США должны учесть, что их посол не должен делать вызывающих потрясений в Грузии заявлений», – отметил первый зампред парламента кавказской республики.

В этой связи Вольский обратил внимание на заявление Дегнан о неготовности Грузии проводить выборы в парламент в 2024 году в электронном формате, а также ее фактических призывов к обществу вовлекаться в антиправительственные революционные процессы.

«И это нормально, что мы будем выражать свое мнение против таких заявлений, которые не отвечают духу наших двусторонних отношений», – отметил первый вице-спикер.

По его словам, в Вашингтоне, в частности, следует помнить о героизме в грузинских военных, которые теряли жизнь и здоровье, находясь рядом с американцами в борьбе с международным терроризмом.

«США не должны забывать о том, что Грузия – их надежный партнер, тем более посол не должна делать заявлений, которые могут вызвать здесь потрясения», – сказал Вольский, подчеркнув, что никаких изменений в прозападном курсе Грузии нет.

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал посла США Келли Дегнан «вредителем». По словам парламентария, Дегнан не смогла обеспечить подписание между двумя странами соглашения о свободной торговле или добиться либерального визового режима для граждан Грузии, не привлекала из США инвестиции, при этом регулярно пыталась «поднять революционную волну» в республике.