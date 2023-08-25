Кравцов рассказал об изменениях в системе образования в новом учебном году

Министр просвещения Кравцов рассказал педагогам об изменениях в системе образования в новом учебном году

Tекст: Антон Никитин

Как подчеркнул министр в обращении к педагогам, сегодня все как никогда понимают, что профессия учителя – одна из важнейших. «Год педагога и наставника еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Мы еще раз говорим слова благодарности вам, учителям, педагогам, руководителям системы образования, за ваш нелегкий самоотверженный труд», – сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения сообщил, что на федеральном и региональном уровнях принимаются меры по поддержке учителей, в том числе работают институты повышения квалификации. По его словам, вводится дополнительные квалификации «педагог-наставник» и «педагог-методист», и это еще одни возможности для профессионального роста.

Кравцов также рассказал, что по всей стране продолжаются масштабные программы по обновлению инфраструктуры системы образования, реализуются программы строительства школ и детских садов, капитального ремонта учебных заведений. В новом учебном году вводятся единые программы по всем предметам, программа профориентации для учеников с шестого класса. Кроме того, продолжатся внеурочные занятия «Разговоры о важном», церемонии поднятия Государственного флага России и исполнения Государственного гимна.

«Мы выстраиваем суверенную систему образования, что обеспечит высокое качество обучения школьников вне зависимости от того, в какой школе они учатся», – отметил министр.

Кравцов информировал, что в Тюменской области активно реализуется нацпроект «Образование», строятся и ремонтируются школьные здания. В регионе с 2019 года построено 24 школы. Он поблагодарил губернатора региона Александра Моора за внимание, уделяемое системе образования, а также за организацию в прошлом году финального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Слова благодарности министр просвещения адресовал также губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому за развитие образование, реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту. Он подчеркнул, что в регионе решены вопросы поставок в школы нового учебника по истории, которым обеспечат всех учащихся 11 класса.

В новом учебнике по истории для старших классов в том числе говорится о причинах начала специальной военной операции (СВО), вхождении в состав России новых регионов.

Также на августовском совещании в Забайкальском крае министр просвещения отметил, что в регионе решаются все задачи нацпроекта «Образование». В Забайкалье построено четыре школы, до конца 2024 года планируется построить еще порядка десяти школ, идут капитальные ремонты, всего они будут проведены в 49 школах.