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В Крыму задержали главного надзирателя и трех старейшин «Свидетелей Иеговы»
СК задержал в Крыму главного надзирателя и трех старейшин от «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники СК пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы*», задержаны главный надзиратель и три старейшины, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.
В Telegram-канале СК по республике Крым указано, что пресечена работа восьмерых активных участников управленческого центра организации.
Как установило следствие, «главным республиканским надзирателем» от «Свидетели Иеговы* России» являлся 46-летний житель Крыма, который совместно с тремя старейшинами, тремя организаторами и вербовщиком поддерживали активную деятельность экстремистских ячеек на территории Симферополя и Симферопольского района.
В СК пояснили, что пропагандистские собрания проводились с помощью видеосвязи. Также велась финансово-хозяйственная работа для поддержания организации.
«Всем участникам преступной группы предъявлено обвинение в организации деятельности и финансировании экстремистской организации», – отметили в СК.
Ранее в Крыму ФСБ задержала шестерых международных террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ