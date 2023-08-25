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Оппозиция в Аргентине пригрозила в случае победы отозвать заявку в БРИКС
Кандидаты в президенты Аргентины Милей и Буллрич обещали отозвать заявку в БРИКС при победе на выборах
Кандидаты в президенты Аргентины Хавьер Милей и Патрисия Буллрич выступили против вступления страны в БРИКС и собрались отозвать заявку в случае победы на выборах.
Милей заявил, что не желает торговать с «коммунистическими» странами, к числу которых относит Бразилию и Китай. Он заявил, что не желает иметь дело с государствами, управляемыми левыми, и не собирается «добиваться заключения сделок с коммунистами», поскольку те, по его словам, «не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии», передает Buenos Aires Times.
Буллрич заявила: «Аргентина под управлением нашего правительства не будет входить в БРИКС». По ее мнению, Аргентина оказалась в очень «слабой» позиции, решив вступить в БРИКС вместе с Ираном во время специальной военной операции России на Украине.
Политолог Федор Лукьянов заявил в Telegram, что отозвать заявку на вступление в БРИКС решили «два ведущих кандидата в президенты на октябрьских выборах». «В лице Аргентины БРИКС явно приобретает особо ценный актив во всех смыслах», – отметил он.
В августе в Аргентине состоялись праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты. Либертарианец Милей набрал 30,04% голосов. Буллрич представляет оппозиционный альянс «Вместе за перемены» – на праймериз он выдвинул двух кандидатов, которые вместе набрали 28,27%. Правительственный альянс «Союз ради родины», от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей, передает ТАСС.
Напомним, по итогам 15-го саммита БРИКС было объявлено о вхождении в состав организации шести новых государств: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Они станут членами блока с 1 января 2024 года. Выборы в Аргентине пройдут 22 октября.