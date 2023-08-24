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Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы региональных филиалов
Суммарно за все время работы в региональные филиалы фонда «Защитники Отечества», которые открылись по всей стране 1 июня, поступило более 173 тыс. обращений, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на совещании, которое провел первый замруководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко.
Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки – по более чем 21 тыс. из них есть решения.
Также есть решения по более чем 12 тыс. обращений, связанных с назначением денежных выплат в связи с участием в СВО. Получили удостоверения ветерана боевых действий благодаря обращению в фонд более чем 5600 человек.
Также есть решения по 13 500 обращениям за юридической помощью. Льготы по коммунальным платежам получены по результатам 7 тыс. обращений. В фонд обращались для получения медицинской (5600 решений) и психологической помощи (5700).
Кириенко поблагодарил команду фонда за работу: «Фонд «Защитники Отечества» был создан по Указу президента, и главный принцип его работы в том, что все – руководители филиалов фонда, социальные координаторы – относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объем работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов».
Цивилева подчеркнула, что команда фонда индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает помощь подопечным в полном объеме.
«Каждое обращение по-своему уникально и связано с личной ситуацией. Бывает, что боец просто демобилизуется и приходит оформить удостоверение ветерана боевых действий. А бывают ситуации, когда защитник Отечества получает ранение, у него сгорают вся одежда и документы, и он возвращается домой через госпиталь в одном ботинке. Ни в одном из этих случаев о формальном подходе не может быть и речи. Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», – сказала она.