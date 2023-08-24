Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич»
Путин заявил о готовности России выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич»
Москва намерена выстраивать справедливые отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич», заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС, передает РИА «Новости».
«Будем выстраивать работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к работе как раз в формате БРИКС плюс/аутрич», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса.