На Ульяновском патронном заводе обсудили налаживание экспорта в дружественные страны

Названы цели визита замминистра обороны Евкурова в Ливию

Африканист Есипов: Хафтар попросит России подготовить Ливийскую национальную армию к боевым действиям

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Евкуров – замминистра обороны РФ по боевой подготовке. Думаю, исходя из этого, можно сделать вывод, что мы видим не протокольный визит, а целевой. Вероятно, Хафтар хочет улучшить боевые навыки своей армии и намерен привлечь для этого российских специалистов. Думаю, какая-то часть его военачальников и бойцов будет направлена на обучение в Россию. В советские времена такое широко практиковалось», – напомнил Андрей Есипов, африканист, бывший военный переводчик.

«На территории, которую контролирует Ливийская национальная армия, есть нефтяные месторождения, поэтому они смогут оплачивать военную подготовку своих бойцов. У Москвы здесь есть не только военно-политический, но и коммерческий интерес. Но я не думаю, что Хафтар может готовить какую-то боевую операцию. Скорее, он действует из расчета всегда держать порох сухим», – пояснил аналитик.

«К тому же, этот визит Евкурова может означать шаги Москвы и Триполи навстречу углублению отношений и предварять какие-то высокие политические визиты российских руководителей в Ливию, или наоборот», – добавил собеседник.

«Что касается Турции, то у нас непростые отношения в Ливии: наши «Панцири» сбивали их «Байрактары», а «Байрактары» атаковали «Панцири». Но экипажи во всех случаях были ливийские, поэтому конфликт далее не развился. Мы углубляем отношения с восточной частью Ливии, с Триполи, с Хафтаром, а Анкара – с западной. В принципе, тут «поляна» поделена, и претензий ни у какой из сторон возникнут не должно», – резюмировал эксперт.

Во вторник делегация Минобороны РФ во главе с замглавы ведомства Юнус-Беком Евкуровым по приглашению командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара посетила Ливию.

Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023», сообщает Минобороны.

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», – говорится в комментарии ведомства.

При этом ранее турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что в Ливии не наступит стабильность «без Турции, которая хочет создать единую ливийскую армию». «У нас уже размещено четыре военно-тренировочных центра», – сказал он. Также Турция хочет арендовать ливийский порт в городе Хомс, где может разместить военно-морскую базу и перевалочный пункт.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширение турецкой экспансии в регионе Средиземного моря может отразиться на интересах России.