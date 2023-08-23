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На Ульяновском патронном заводе обсудили налаживание экспорта в дружественные страны
«Единая Россия» обсудила с руководством и работниками Ульяновского патронного завода налаживание экспорта в дружественные страны, в том числе в Белоруссию, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В своем Telegram-канале Турчак рассказал о посещении в Ульяновске патронного завода, который в годы Великой Отечественной войны большой вклад в обеспечение фронта, здесь было выпущено пять миллиардов патронов – почти четверть от объемов союза.
По его словам, на УПЗ выпускают патроны калибра 14,5 мм для пулеметов, УПЗ снабжает российских бойцов еще двумя десятками видов патронов к самому разному оружию – от АК до снайперских винтовок, работает в три смены и расширил штат.
Турчак также заявил, что после разговора с руководством предприятия и сотрудниками было принято решение – помочь наладить экспорт продукции в дружественные страны, в том числе в Белоруссию, что привлечет дополнительные средства, которые пойдут на повышение зарплат рабочих.
«Сегодня крайне важно, чтобы гособоронзаказ исполнялся без проволочек и сбоев. Рабочая группа по СВО этому содействует. Мы уже предложили провести индексацию пенсий работающим сотрудникам ОПК и ужесточить ответственность военпредов по ГОЗу», – подчеркнул Турчак.