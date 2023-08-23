Москалькова призвала уделить больше внимания мигрантам из Киргизии

«Правозащитные институты России и Киргизии связывают крепкие дружеские отношения, основанные на общих принципах гуманности, милосердия и справедливости. Большое количество мигрантов, которые трудятся на территории России, и студенчества, конечно, неизбежно связано с моментами, требующего нашего вмешательства», – приводит слова Москальковой РАПСИ.

Она отметила, что обе страны связывают общие интересы по обеспечению справедливого многополярного мира, справедливого миропорядка, твердой и надежной защиты прав человека, а также традиции добрососедства и взаимопомощи. Москалькова напомнила об основании в 2022 году Евразийского альянса омбудсменов, учредителями которого стали Киргизия, Россия и Армения, что еще раз подчеркивает интеграцию между странами в области правозащиты.

Она также сообщила, что в прошлом году при содействии Минюста России удалось оказать помощь в передаче гражданина Киргизии для отбывания дальнейшего наказания в стране гражданской принадлежности. «В мой аппарат поступило более 400 обращений об отбывании наказания граждан Киргизии на территории своей страны. Я бы захотела обсудить наши алгоритмы взаимодействия с органами власти для реализации Конвенции по возвращению осужденных», – добавила уполномоченный.

Москалькова также пригласила Джаманбаеву принять участие в международной конференции, ежегодно проводимой аппаратом российского омбудсмена. «В этом году тема конференции связана с использованием инструментария омбудсменов для защиты прав человека. У каждого государства есть свой набор инструментов, мы изучаем опыт других государств, чтобы построить дорожную карту», – отметила она.

Со своей стороны, Джаманбаева подчеркнула, что Россия и Киргизия являются надежными союзниками и историческими партнерами. «Мы путем обмена опытом, правового просвещения граждан сможем совместно проанализировать жалобы граждан России, находящихся в Киргизии, и граждан Киргизии, находящихся в России, в области нарушений их прав и выработке механизмов по вопросам международного сотрудничества и защиты прав мигрантов», – сказала омбудсмен Киргизии.