Эксперты оценили работу Кузнецова на посту врио главы Чукотки

Эксперты отметили, что перед новым руководителем Чукотки встал ряд типовых, но непростых задач – активизировать всестороннее развитие субъекта, привлечь инвестиции, федеральную поддержку и запустить новые стратегические проекты. Владислав Кузнецов определяет роль управленческой команды как главного модератора этих процессов.

«Мы не занимаемся бизнесом и здравоохранением – этим занимаются бизнесмены и врачи, – отмечает врио губернатора. – Мы создаем условия, при которых все это может функционировать, и должны обеспечить правильную систему управления регионом».

Как заметили авторы «портрета», уже есть первые результаты. Инициирована практика создания трехмесячного запаса основных лекарств во всех районах округа, основан фонд поддержки оленеводов и морзверобоев. Строятся дома для востребованных специалистов, введена компенсация в 6 млн рублей под индивидуальное жилищное строительство, в Анадыре в 2023-2024 гг реновируют в два раза больше подъездов, чем запланировано.

На ПМЭФ заключены соглашения по инвестпроектам на общую сумму 25 млрд рублей. Правительство региона с участием жителей формирует социально-экономическую стратегию развития. В работе над документом участвуют все муниципалитеты округа. Эксперты ЭИСИ предположили, какие пункты могут войти в финальную редакцию Стратегии, и оформили предположения в виде бинго.

В докладе авторы дают оценку профессиональным качествам нового руководителя и его управленческой стратегии. В частности, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицына отметила, что Владислав Кузнецов приехал на Чукотку решать социальные вопросы, копившиеся «десятилетиями». «При этом пустыми обещаниями не обнадеживает. И четко дает понять – все проблемы быстро не решить, но последовательно работать над их решением необходимо», – подчеркнула эксперт.

По мнению первого заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, позиционирование Владислава Кузнецова содержит два сложносочетаемых фактора: «С одной стороны, он хозяйственник-экономист. Обеспечивает старт работы ключевых проектов, наполняющих бюджет России. С другой стороны – защитник интересов жителей региона». Телеграм-канал «Трезвый политолог» оценил, помимо прочего, персональные качества Кузнецова: «Достаточно открытый и обаятельный врио. Он методичен, вникает в проблемы региона до мелочей. Не зашоренный, комфортный».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке отметила, что Кузнецов уделяет особое внимание развитию коренных народов, и решения в этой сфере принимаются по итогам встреч с людьми в отдаленных территориях.