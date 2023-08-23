Грабитель порезал вену и умер во время налета на аптеку в Москве

Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.