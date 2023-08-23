Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.3 комментария
Грабитель порезал вену и умер во время налета на аптеку в Москве
В столице мужчина при ограблении аптеки порезался о стекло и умер от кровопотери, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.
Мужчина, согласно предварительной информации, прокрался в аптеку на улице Обручева ночью, он намеревался украсть товар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Когда он начал выходить через разбитое окно, то порезал артерию. Вскоре он умер от кровопотери. Ведется доследственная проверка.