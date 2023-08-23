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    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    27 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    61 комментарий
    23 августа 2023, 09:45

    Сквозное движение поездов запустили по Байкало-Амурской магистрали

    Tекст: Александра Юдина

    Сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыли для пассажирских и грузовых поездов, сообщают в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги».

    По информации пресс-службы, движение было открыто в 8.20 после завершения восстановительных работ на месте размыва путей, передает ТАСС.

    Уточняется, что первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная.

    Напомним, в реконструкции БАМ принимает активное участие Минобороны по поручению президента Владимира Путина. Эксперты объяснили участие Шойгу и Минобороны в реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

    22 августа 2023, 19:10
    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ

    Генерал авиации Попов: Уничтожить катер ВСУ из пушки могли только летчики первого класса

    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожить американский быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинским экипажем могли только летчики первого класса. Уникальность боевой задачи заключалась в том, что цель была поражена из пушки, а не ракетой или бомбой, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Кадры уничтожения украинского катера восточнее острова Змеиный показало Минобороны России.

    «То, что летчики использовали пушку – это уникальная ситуация. Уничтожение цели говорит о том, что наши летчики были подготовлены ко всем условиям и ко всем возможным оперативно-тактическим задачам. Работали летчики первого класса», – отмечает Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    Дополнительная сложность стрельбы из пушки заключалась в том, что цель находилась в море. «Над водой есть особенности эксплуатации высотомеров, прицелов, потому что поверхность неравномерна, могут быть блики. Но нельзя сказать, что такие условия критично влияют на прицеливание и выполнение боевой задачи», – подчеркнул Попов.

    Стрельба всегда ведется с упреждением при помощи лазерного дальномера, чтобы компенсировать движение цели. «Относительно самолета катер и другая наземная цель движется довольно медленно. Это не самолет, который летит на скорости 600-800 км/ч и маневрирует. Надводный скоростной катер может идти со скоростью 80-150 км/ч. Поэтому для летчика, у которого хорошо работает система ПНК (прицельно-наблюдательный комплекс), это не столь сложная задача», – пояснил генерал-майор.

    Собеседник отметил эффективную ударную мощь залпового огня из 30-мм авиационной пушки ГШ-30-1, с которой, вероятно, и велся огонь. Ее скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту. «Если прицел хорошо отъюстирован, то все снаряды ложатся в размер три на три метра. Любая броня на легком быстроходном катере пробивается на раз. Катер будет остановлен, либо даже потоплен, потому что снаряд может пробить его насквозь», – подчеркнул Попов.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя. Катер находился восточнее острова Змеиный, активно маневрировал, пытаясь уйти от истребителя.

    11-метровый катер Willard Sea Force может перевозить до 26 десантников. Он предназначен для патрулирования, досмотра, поиска и захвата целей, проведения спасательных и разведывательных операций. Состоит на вооружении многих стран мира.

    Это уже второй уничтоженный украинский катер за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.

    Коментарии (33)
    22 августа 2023, 10:12
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга, был мефедрон, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале «МК: срочные новости», «наркотик – уголовное дело, значит, предыдущего пассажира придется искать и привлекать».

    Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье.

    Коментарии (13)
    22 августа 2023, 14:08
    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма

    Stern опубликовало письма, ставящие под сомнение показания Шольца по делу Cum-Ex

    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма
    @ Olaf Scholz Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Немецкое издание Stern опубликовало фрагменты электронных писем, которые ставят под сомнение показания канцлера Германии Олафа Шольца по делу Cum-Ex о присвоении государственных средств.

    В 2018 году немецкие СМИ обратили внимание на налоговые схемы Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В частности, в дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с («cum») и без («ex») прав на дивиденды, присваивая часть средств, передает РИА «Новости».

    В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и главой партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 млн евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за 2009 год, однако по непонятным причинам инспекция не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка. Он также заявил следственному комитету, что «не помнит» содержания беседы, но подтвердил, что она была, ссылаясь на свой календарь.

    Однако теперь корректность слов Шольца о встрече может быть поставлена под сомнение. Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года. «Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», – писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера.

    Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года». «Я помню, что мы это видели», – добавил он.

    В феврале 2022 года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов» против Шольца и сменившего его на посту бургомистра Гамбурга Петера Ченчера. Штрате полагал, что оба политика были причастны к делу Cum-Ex, в ходе которого гамбургский банк Warburg мошенническим образом присваивал государственные средства. Генеральная прокуратура отклонила иск как «необоснованный».

    Коментарии (14)
    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

    Коментарии (20)
    22 августа 2023, 13:04
    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»

    Министр информации Казахстана Кыдырали объяснил блокировку сайта российского телеканала «Царьград» информбезопасностью

    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»
    @ tsargrad.tv

    Tекст: Антон Никитин

    Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка в республике сайта российского телеканала «Царьград» связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

    Кыдырали заявил в интервью ведомственному YouTube-каналу, что для Казахстана, как и для любого государства, очень важна информационная безопасность. Министр информации и общественного развития республики сообщил, что с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов. По его словам, материалы блокируются, если распространяемая информация представляет угрозу для информационного пространства республики, противоречит конституции, либо нарушает правовые нормы Казахстана. Он призвал не политизировать эту тему, передает ТАСС.

    По словам Кыдырали, перед блокировкой власти Казахстана предупреждают издания о необходимости соблюдать нормы республики, а в случае невыполнения требований СМИ блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или местное.

    Ранее власти Казахстана заблокировали на территории республики сайт российского телеканала «Царьград» якобы за «пропаганду экстремизма».

    Напомним, в августе 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал страницу телеканала «Царьград». Позже ограничению доступа подверглись страницы телеканалов RT, «Звезда», ТНТ и «Первый».

    Коментарии (55)
    22 августа 2023, 19:40
    Названы цели визита замминистра обороны Евкурова в Ливию

    Африканист Есипов: Хафтар попросит России подготовить Ливийскую национальную армию к боевым действиям

    Названы цели визита замминистра обороны Евкурова в Ливию
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия, вероятно, будет участвовать в боевой подготовке Ливийской национальной армии. Также Москва и Триполи намерены развивать политическое сотрудничество, сказал газете ВЗГЛЯД африканист Андрей Есипов. Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров совершил визит в Ливию к командующему ЛНА Халифе Хафтару.

    «Евкуров – замминистра обороны РФ по боевой подготовке. Думаю, исходя из этого, можно сделать вывод, что мы видим не протокольный визит, а целевой. Вероятно, Хафтар хочет улучшить боевые навыки своей армии и намерен привлечь для этого российских специалистов. Думаю, какая-то часть его военачальников и бойцов будет направлена на обучение в Россию. В советские времена такое широко практиковалось», – напомнил Андрей Есипов, африканист, бывший военный переводчик.

    «На территории, которую контролирует Ливийская национальная армия, есть нефтяные месторождения, поэтому они смогут оплачивать военную подготовку своих бойцов. У Москвы здесь есть не только военно-политический, но и коммерческий интерес. Но я не думаю, что Хафтар может готовить какую-то боевую операцию. Скорее, он действует из расчета всегда держать порох сухим», – пояснил аналитик.

    «К тому же, этот визит Евкурова может означать шаги Москвы и Триполи навстречу углублению отношений и предварять какие-то высокие политические визиты российских руководителей в Ливию, или наоборот», – добавил собеседник.

    «Что касается Турции, то у нас непростые отношения в Ливии: наши «Панцири» сбивали их «Байрактары», а «Байрактары» атаковали «Панцири». Но экипажи во всех случаях были ливийские, поэтому конфликт далее не развился. Мы углубляем отношения с восточной частью Ливии, с Триполи, с Хафтаром, а Анкара – с западной. В принципе, тут «поляна» поделена, и претензий ни у какой из сторон возникнут не должно», – резюмировал эксперт.

    Во вторник делегация Минобороны РФ во главе с замглавы ведомства Юнус-Беком Евкуровым по приглашению командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара посетила Ливию.

    Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023», сообщает Минобороны.

    «В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», – говорится в комментарии ведомства.

    При этом ранее турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что в Ливии не наступит стабильность «без Турции, которая хочет создать единую ливийскую армию». «У нас уже размещено четыре военно-тренировочных центра», – сказал он. Также Турция хочет арендовать ливийский порт в городе Хомс, где может разместить военно-морскую базу и перевалочный пункт.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширение турецкой экспансии в регионе Средиземного моря может отразиться на интересах России.

    Коментарии (4)
    22 августа 2023, 23:52
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара, сообщают американские СМИ.

    По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

    На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

    В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

    Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

    При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

    Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (15)
    22 августа 2023, 19:02
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Итальянский эстрадный певец и композитор Тото Кутуньо, который прославился песней L'Italiano, умер на 81-м году жизни в Милане, сообщил канал Rainews24.

    Менеджер исполнителя сообщил, что певец сконачлся в больнице после продолжительной болезни, которая в последние месяцы усугубилась, передает РИА «Новости».

    Кутуньо начинал как барабанщик, позднее создал группу Toto e Tati и сам начал писать музыку. Он, в частности, писал песни для Адриано Челентано, Мирей Матье, Далиды и многих других исполнителей.


    В 1983 году Кутуньо записал главный хит l'Italiano, известный по припеву Lasciatemi cantare.

    Коментарии (23)
    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

    Коментарии (36)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 20:25
    Силуанов заявил о планах разблокировать зарубежные активы в обмен на российские

    Глава Минфина Силуанов: Россия планирует разблокировать зарубежные активы на 100 млрд рублей

    Силуанов заявил о планах разблокировать зарубежные активы в обмен на российские
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство и ЦБ России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Силуанов заявил, что активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей заблокированы, но правительство планирует начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    По его словам, на первом этапе будут сняты санкции со 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам, уже подготовлен соответствующий указ.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

    Коментарии (50)
    22 августа 2023, 22:44
    Москва выразила готовность ответить на предложения по урегулированию на Украине

    МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила бразильскому агентству Brasil de Fato, что Россия высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы, которые направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    При этом спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что США и НАТО отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (47)
    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

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