Собянин рассказал о повреждениях в Москва-Сити после атаки дрона

Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

Tекст: Дарья Волкова

«Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

«При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

«Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».