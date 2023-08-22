Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России в 2023 году
Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,4 года.