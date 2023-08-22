Вучич увязал запрет на въезд Бреговичу в Молдавию с песней «Калашников»

Президент Сербии Вучич объяснил запрет на въезд в Молдавию музыканту Горану Бреговичу исполнением песни «Калашников»

Tекст: Антон Никитин

Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович, известный в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме», был приглашен в качестве хедлайнера на фестиваль Gustar в Молдавии. Организаторы затем сообщили, что Брегович с коллегами по не зависящей ни от них, ни от артистов причине не смогут выступить перед молдавской публикой. Их не впустила в Молдавию пограничная полиция согласно запрету от 2022 года, передает РИА «Новости».

Первый вице-премьер и глава МИЛ Сербии Ивица Дачич пообещал выяснить у Кишинева причину запрета на въезд в Молдавию музыканту.

Вучич встретился с президентом Молдавии Майей Санду на полях неформального саммита в Афинах. Однако, по словам политика, у него не было возможности долго разговаривать с Санду о запрете на въезд отдельным гражданам Сербии «по весьма странным причинам». При этом президент Сербии допустил, что в молдавском обществе кому-то мешает, что Брегович исполняет песню «Калашников». Вучич выразил уверенность, что у него еще будут возможности поговорить об этом инциденте с молдавскими друзьями и партнерами.

Организаторы концерта опубликовали на своей странице в соцсети реакцию Бреговича, переданную его производственной командой, в которой артист извинился перед своими поклонниками за то, что не сможет выступить. Артист заявил, что много гастролирует со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей. Он также обещал приложить все усилия, чтобы в следующий раз подобного с возможностью его выступления в Молдавии не повторилось.

Накануне Сербия потребовала от Молдавии объяснить отказ впустить Бреговича.