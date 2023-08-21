Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Сербия потребовала от Молдавии объяснить отказ впустить Бреговича
Глава МИД Сербии Дачич сообщил о требовании к Молдавии объяснить отказ впустить композитора Бреговича
Сербия ждет от Молдавии разъяснений в связи с отказом во въезде балканскому музыканту и композитору Горану Бреговичу, сообщил глава сербского МИДа Ивица Дачич.
Дачич указал, что сербская общественность очень негативно оценила действия Молдавии. По словам министра, решение Молдавии не отвечает «традиционно дружественным отношениям» с Сербией, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Брегович собирался принять участие в музыкальном фестивале Gustar. При этом об отказе во въезде ему объявили уже после приземления самолета в аэропорту Кишенева. Брегович выразил разочарование таким решением. Он сообщил, что не получил каких-либо официальных объяснений.
Напомним, Брегович посещал Крым после воссоединения региона с Россией. После его визита на полуостров были отменены концерты Бреговича на Украине и в Польше.