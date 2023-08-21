Сербия потребовала от Молдавии объяснить отказ впустить Бреговича

Глава МИД Сербии Дачич сообщил о требовании к Молдавии объяснить отказ впустить композитора Бреговича

Tекст: Антон Антонов

Дачич указал, что сербская общественность очень негативно оценила действия Молдавии. По словам министра, решение Молдавии не отвечает «традиционно дружественным отношениям» с Сербией, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Брегович собирался принять участие в музыкальном фестивале Gustar. При этом об отказе во въезде ему объявили уже после приземления самолета в аэропорту Кишенева. Брегович выразил разочарование таким решением. Он сообщил, что не получил каких-либо официальных объяснений.

Напомним, Брегович посещал Крым после воссоединения региона с Россией. После его визита на полуостров были отменены концерты Бреговича на Украине и в Польше.