Туристов после фотосессии в Дагестане заподозрили в ЛГБТ-пропаганде

МВД Дагестана после фотосессии в Сулакском каньоне начало проверку о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Tекст: Антон Никитин

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о проведении проверки по факту фотосессии двух девушек в Сулакском каньоне, вызвавшей широкий общественный резонанс. В ведомстве пояснили, что действия подобного характера будут проверяться правоохранителями на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)», передает РИА «Новости».

В понедельник в Сети распространялись фотографии из Сулакского каньона в Дагестане, на которых участница телевизионного реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Серебрякова якобы делает предложение другой девушке выйти замуж.

Пресс-служба министерства по национальной политике и делам религий Дагестана отметила, что подобные фото и видео вызывают справедливое порицание и негодование у местных жителей. Ведомство призвало гостей республики учитывать местный менталитет и отказаться от действий, которые противоречат духовно-нравственным нормам Дагестана и России, воздержаться от подобных мероприятий и их съемок даже в закрытом формате.

При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев решил обратиться в генеральную прокуратуру и МВД России с просьбой организовать проверку в связи с этой информацией. Он отметил, что однополые браки в России запрещены, как и реклама/пропаганда ЛГБТ.

Напомним, в апреле Роскомнадзор утвердил критерии оценки ЛГБТ-пропаганды. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.