Три новых МФЦ открылись в ЛНР, планируется открытие еще семи

Начало работы в новых, более просторных и удобных помещениях, увеличение количества окон, а также открытие дополнительных отделений позволит сделать предоставление услуг более комфортным для жителей, существенно сократить время ожидания.

21 августа в Луганске открылось отделение МФЦ «Жовтневый» – первое отделение в самом большом по численности населения и территории районе города. Еще один МФЦ открылся в городе Счастье. Оба отделения – это подарок луганчанам от шефа-региона города Москвы.

Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов назвал открытие МФЦ большим праздником и поблагодарил шеф-регион за подарок. На сегодняшний день в Луганске и в Счастье открыто четыре многофункциональных центра. В сентябре откроется еще один МФЦ, который тоже расположится в самом большом районе столицы ЛНР.

«Сегодня в городе Луганске большой праздник. Мы выполняем ту задачу, которую ставило правительство РФ по доступности к государственным услугам…. В плане открыть еще один многофункциональный центр на квартале 50 лет Октября. Поэтому два центра для Жовтневого района – самого большого района – будет достаточно».

И. о. директора отделения МФЦ Виталий Седых рассказал, что отделение сможет принимать до 500 человек в день. Многофункциональный центр соответствует всем нормативам Российской Федерации: «Хотелось бы поблагодарить всех за такой подарок. Шикарный центр. 14 окон плюс дополнительное окно для обслуживания услуг МВД, ресепшен, возможность оказания электронных услуг, доступ на портал госуслуг, детские игровые, зоны ожидания».

Также 21 августа в новое помещение переехало отделение в Лутугино. Капитальный ремонт сделан благодаря Ульяновской области.