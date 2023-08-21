РУВИКИ объявила о свободном редактировании и запуске конкурса для авторов

«С сегодняшнего дня мы приглашаем всех становиться не только читателями новой энциклопедии, но и ее авторами, – говорит генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко. – Развитие сообщества вокруг площадки – одна из наших важнейших задач. Именно поэтому мы рады объявить о запуске первого авторского конкурса РУВИКИ, который продлится три месяца».

Для интеллектуального конкурса были отобраны самые разнообразные темы: от биографии Хичкока до игры в гольф и философии. Каждый участник может написать до 15 статей, а за материалы, попавшие в ТОП-500, получить призовые до 450 тыс. рублей. Приз первого уровня оценивается в 30 тыс. рублей, приз второго уровня – в 20 тысяч рублей, приз третьего уровня – в 10 тыс. рублей. Принять участие в конкурсе можно до 21 ноября 2023 года. После подведения итогов статьи могут быть опубликованы на площадке РУВИКИ с указанием имени автора.

Новая интернет-энциклопедия РУВИКИ была запущена в июне 2023 года. На первом этапе основная работа РУВИКИ будет посвящена развитию авторского и экспертного сообщества. Помимо традиционных обновляемых материалов площадка представила новые форматы «Выверенной» и «Рецензированной» статей, качество которых гарантированно редакцией и экспертами. Каждая из таких статей отмечена специальным баннером. Развитие партнерств с научными и профессиональными площадками – одна из ключевых задач текущей версии проекта.

В течение года РУВИКИ представит версию 2.0, где основной фокус будет направлен на технологические изменения. Среди новшеств будут персонализация контента, тематические подборки, аудиоформат и новые возможности для авторов. В дальнейшем в площадку будет интегрирован искусственный интеллект.