Швеция заявила об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что Стокгольм сделает все, чтобы поддержать Украину авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолетов нет. Премьер королевства добавил, что Швеция – большая страна, которой приходится защищаться. Он также напомнил, что страна пока не состоит в НАТО, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию снова попросил шведские самолеты Gripen, однако ему пообещали только производство БМП CV90 на Украине.

«Я с большим уважением отношусь к тому, что они хотят всего побольше, нуждаются во всем в большем количестве», – заявил Кристерссон.

Он назвал такое решение балансом между тем, что Швеция может дать Украине, и тем, что она должна иметь сама. Премьер-министр напомнил, что страна является частью так называемой коалиции F-16, где состоят 14 стран для обеспечения украинской авиации.

При этом ранее сообщалось, что Швеция выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 314 млн долларов.