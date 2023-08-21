Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.9 комментариев
Швеция заявила об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen
Швеция не планирует поставлять Киеву истребители Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью каналу TV4.
Он пояснил, что Стокгольм сделает все, чтобы поддержать Украину авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолетов нет. Премьер королевства добавил, что Швеция – большая страна, которой приходится защищаться. Он также напомнил, что страна пока не состоит в НАТО, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию снова попросил шведские самолеты Gripen, однако ему пообещали только производство БМП CV90 на Украине.
«Я с большим уважением отношусь к тому, что они хотят всего побольше, нуждаются во всем в большем количестве», – заявил Кристерссон.
Он назвал такое решение балансом между тем, что Швеция может дать Украине, и тем, что она должна иметь сама. Премьер-министр напомнил, что страна является частью так называемой коалиции F-16, где состоят 14 стран для обеспечения украинской авиации.
При этом ранее сообщалось, что Швеция выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 314 млн долларов.