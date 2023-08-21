Эксперт рассказал о проблемах в связи с отправкой на запасные аэродромы самолетов из-за атак украинских дронов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Росавиации сообщили, что в Москве из-за атаки украинского дрона не смогли совершить посадку 45 пассажирских и два грузовых самолета. Они были перенаправлены на запасные аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.



«Подобные ситуации вызывают ряд проблем для авиаперевозчиков и аэропортов в целом. Во-первых, из-за различных угроз приходится временно останавливать прием и отправку рейсов. В связи с этим появляются нарушения в расписании: происходит смещение последующих рейсов и перенос текущих», – говорит Гусаров.

Во-вторых, продолжает он, те самолеты, которые были отправлены на запасные аэродромы, необходимо после устранения какой-либо угрозы вернуть туда, куда должны были изначально прилететь. Следование по запасному маршруту, возвращение в точку назначения, обслуживание самолета на запасном аэродроме, дозаправка самолета, переработки экипажа – все это несет немалые денежные потери для авиакомпании.

«Если это пассажирский рейс, то возникает еще одна проблема – доставка людей туда, куда они не попали. И здесь, если ситуация разрешается в течение нескольких часов, то пассажиры отправляются на том же самолете туда, куда и должны были прилететь. Но если проблему в ближайшее время невозможно урегулировать и самолет остается на неопределенный срок на запасном аэродроме, то авиаперевозчик может отправить людей другим транспортом, например, поездом», – делится эксперт.

Те рейсы, которые не выполнены из-за временной приостановки работы столичных аэропортов, либо будут отменены, либо будут задержаны, что, по мнению собеседника, более вероятно. Диспетчерам в таком случае предстоит правильно определить приоритеты и «уплотнить» рейсы.

«Московские аэропорты могут отправлять и принимать самолеты с интервалом в полторы минуты. И это явно сильно меньшая плотность, чем в обычный день. Но, опять же, сейчас последняя декада августа, и она, как правило, самая нагруженная, рейсов действительно много. Думаю, составят график поплотнее, какие-то рейсы отправят с задержкой, и все это отставание будет ликвидировано в течение сегодняшнего дня», – полагает Гусаров.

Ранее в Минобороны рассказали, что над Истринским районом Подмосковья российскими силами была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку дроном. На прием и отправку рейсов во Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Сейчас столичные аэропорты работают в штатном режиме.