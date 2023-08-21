Зараженный сибирской язвой выявлен в Воронежской области

Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

Tекст: Ольга Иванова

На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.