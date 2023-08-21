Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Зараженный сибирской язвой выявлен в Воронежской области
В Воронежской области человек заразился сибирской язвой, он разделывал тушу инфицированного животного, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Случай зафиксировали в Панинском районе, факт заражения лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Больного госпитализировали в инфекционный центр больницы скорой медпомощи (БСМП) №8 в Воронеже, заявили в региональном департаменте здравоохранения.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения Воронежской области готова к приему больных сибирской язвой, лекарственные препараты есть в достаточном количестве, есть необходимое количество коек.
Напомним, в Панинском районе Воронежской области ввели режим ЧС после выявления очага сибирской язвы.