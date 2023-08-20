Очаг сибирской язвы обнаружен в Воронежской области

В одном из районов Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сибирской язвы

Tекст: Антон Антонов

Режим ЧС введен до 16 ноября включительно. Запрещены посещение территории посторонними лицами, перевозка восприимчивых животных, а также охота на них. Кроме того, запрещено вывозить корма, молоко и продукты убоя животных, передает ТАСС.

Указывается, что границы очага заболевания определены, предприняты меры по локализации и дезинфекции. С понедельника начнут функционировать передвижные санитарно-ветеринарные пункты. В администрации заверили, что предпринят «исчерпывающий комплекс профилактических и эпидемиологических мероприятий в пределах участка распространения инфекции».

Напомним, в июле сообщалось, что диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня. В регионе был введен режим ЧС.