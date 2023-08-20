Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Очаг сибирской язвы обнаружен в Воронежской области
В одном из районов Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сибирской язвы
В Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации, так как там выявлен очаг сибирской язвы, сообщила районная администрация.
Режим ЧС введен до 16 ноября включительно. Запрещены посещение территории посторонними лицами, перевозка восприимчивых животных, а также охота на них. Кроме того, запрещено вывозить корма, молоко и продукты убоя животных, передает ТАСС.
Указывается, что границы очага заболевания определены, предприняты меры по локализации и дезинфекции. С понедельника начнут функционировать передвижные санитарно-ветеринарные пункты. В администрации заверили, что предпринят «исчерпывающий комплекс профилактических и эпидемиологических мероприятий в пределах участка распространения инфекции».
Напомним, в июле сообщалось, что диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня. В регионе был введен режим ЧС.