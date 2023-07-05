У четырёх жителей Тувы нашли сибирскую язву

В Туве поставили диагноз «сибирская язва» еще трем жителям

Диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

По сообщению ведомства, на сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва, передает ТАСС. В Минздраве республики информацию пока не подтвердили.

По данным Россельхознадзора, мужчина участвовал в убое больной лошади без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу.

Как сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай, в инфекционной больнице Республики Тыва (в Кызыле) находятся на лечении пять человек, у четверых подтвержден диагноз «сибирская язва», еще одна пострадавшая поступила сегодня в больницу Барун-Хемчика с подозрением на это заболевание, за ее состоянием будут наблюдать врачи. По словам Югая, все пациенты получают необходимое лечение.

Ранее режим ЧС ввели в Туве из-за сибирской язвы.

Напомним, 18 мая пресс-служба регионального правительства сообщила, что возбудителя сибирской язвы выявили в Кызылском районе Тувы.