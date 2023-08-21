Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.5 комментариев
Первый гендиректор «КамАЗа» Васильев умер на 99-м году жизни
Первый гендиректор «КамАЗа» Лев Васильев умер на 99-м году жизни
Первый директор «КамАЗа» Лев Васильев умер в ночь на понедельник на 99-м году жизни, сообщило полпредство Татарстана в России.
Согласно сообщению полпредства, в ночь на понедельник на 99-м году жизни скончался создатель «КамАЗа» Лев Борисович Васильев, который 12 лет стоял у руля завода, передает ТАСС.
«За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», – говорится в сообщении.
В полпредстве напомнили также, что Васильев был генеральным директором и завода «Москвич» – участвовал в создании первых его автомобилей. Возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.