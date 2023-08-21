Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.2 комментария
В Египте заявили о готовности экспортировать российскую пшеницу
В Египте заявили о готовности экспортировать российскую пшеницу при постройке хаба в Суэцком канале
Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность поставок российской пшеницы в соседние страны, в случае создания Москвой глобального логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала.
В Египте уточнили, что страна может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать зерно в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала, передает РИА «Новости».
Власти арабской республики также заявили, что Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу.
Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.