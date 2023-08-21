В Египте заявили о готовности экспортировать российскую пшеницу при постройке хаба в Суэцком канале

Tекст: Алина Власенко

В Египте уточнили, что страна может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать зерно в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала, передает РИА «Новости».



Власти арабской республики также заявили, что Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу.

Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.