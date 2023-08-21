Пленный рассказал о вымогательстве СБУ денег

СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сотрудник СБУ позвонил в Telegram, и он услышал голос мамы, которой и сообщил, что находится в плену, нужно обратиться к его другу Данилу, чтобы перевести деньги на определенный счет, или его убьют, передает РИА «Новости».

Раидин добавил, что затем его мама позвонила Данилу, который, в свою очередь, обратился в полицию. Полицейские настоятельно рекомендовали никаких денег не переводить, потому что если Виктор находится в плену, то его рано или поздно обменяют.

По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. В качестве примера привел ситуацию с товарищем, жена которого переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж так и остается уже больше полугода в плену.

Ранее Раидин рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины заставляли его участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию.