Освобожденный из плена россиянин рассказал, как СБУ выбивает «признания»

Чтобы заставить российских военнопленных озвучивать на камеру ложные «признания», сотрудники СБУ избивали их товарищей

Tекст: Антон Антонов

Раидин попал в плен в апреле в селе Водяное в ДНР. В июне он был освобожден из плена в рамках обмена по формуле «94 на 95». Он рассказал, что сразу после пленения был передан СБУ, где его заставляли участвовать в записи видеороликов с фейковыми «признаниями», передает РИА «Новости».

«Он (сотрудник СБУ) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу», – он мне пару раз дал (ударил), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написана как раз дискредитация… армии», – рассказал Раидин.

Он сообщил, что его несколько дней избивали. По его словам, информацию он воспринимал плохо и часть написанного СБУ пропускал. Сотрудник СБУ проверял запись. Если «ему не нравилось, он бил», сообщил Раидин. «Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют), потому что ты видео коряво снял», – сказал он. Иногда текст заставляли заучивать.

Также Раидина заставили на камеру снимать поздравления: «Мы там какую-то бабушку поздравляли с рождением внука. Я сижу и думаю: «Как может обрадоваться бабушка? Это какими надо людьми быть?». Если бы я сейчас сидел и меня какой-то пленный «укроп» поздравлял с рождением моего сына, я бы сказал: «Ты что, дурак что ли?». Я не знаю, зачем это было сделано, но было, мы читали какие-то стишки».

Напомним, вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ. Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.