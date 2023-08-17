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Освобожденный из плена россиянин рассказал, как СБУ выбивает «признания»
Чтобы заставить российских военнопленных озвучивать на камеру ложные «признания», сотрудники СБУ избивали их товарищей
Мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, который был освобожден из украинского плена, рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины заставляли его участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию.
Раидин попал в плен в апреле в селе Водяное в ДНР. В июне он был освобожден из плена в рамках обмена по формуле «94 на 95». Он рассказал, что сразу после пленения был передан СБУ, где его заставляли участвовать в записи видеороликов с фейковыми «признаниями», передает РИА «Новости».
«Он (сотрудник СБУ) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу», – он мне пару раз дал (ударил), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написана как раз дискредитация… армии», – рассказал Раидин.
Он сообщил, что его несколько дней избивали. По его словам, информацию он воспринимал плохо и часть написанного СБУ пропускал. Сотрудник СБУ проверял запись. Если «ему не нравилось, он бил», сообщил Раидин. «Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют), потому что ты видео коряво снял», – сказал он. Иногда текст заставляли заучивать.
Также Раидина заставили на камеру снимать поздравления: «Мы там какую-то бабушку поздравляли с рождением внука. Я сижу и думаю: «Как может обрадоваться бабушка? Это какими надо людьми быть?». Если бы я сейчас сидел и меня какой-то пленный «укроп» поздравлял с рождением моего сына, я бы сказал: «Ты что, дурак что ли?». Я не знаю, зачем это было сделано, но было, мы читали какие-то стишки».
Напомним, вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ. Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.