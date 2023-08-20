Венгрия договорилась с Турцией о покупке турецкого газа

Tекст: Ольга Иванова

Он указал, что сам газ будет закуплен весной и летом в 2024 году, передает РИА «Новости».

Сийярто отметил, что Будапешт и Анкара начали переговоры о хранении турецкого газа в Венгрии. Он указал, что роль Турции как страны-транзитера еще более усилится со вступлением в силу контракта на поставку природного газа из Азербайджана в Венгрию, а также с началом экспорта туркменского газа в Европу.

Ранее Венгрия и Туркмения достигли политического соглашения о поставках газа.