Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.72 комментария
Венгрия договорилась с Турцией о покупке турецкого газа
Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он указал, что сам газ будет закуплен весной и летом в 2024 году, передает РИА «Новости».
Сийярто отметил, что Будапешт и Анкара начали переговоры о хранении турецкого газа в Венгрии. Он указал, что роль Турции как страны-транзитера еще более усилится со вступлением в силу контракта на поставку природного газа из Азербайджана в Венгрию, а также с началом экспорта туркменского газа в Европу.
Ранее Венгрия и Туркмения достигли политического соглашения о поставках газа.