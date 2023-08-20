Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией

Tекст: Ольга Иванова

Туркмения хочет поставлять газ в Венгрию, поскольку она станет стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран, пояснил Сийярто. Он также добавил, что «теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», передает РИА «Новости».

Орбан провел в воскресенье встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухаммедовым.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам, являются ложью.