Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией
Венгрия и Туркмения достигли политического соглашения о поставках газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Туркмения хочет поставлять газ в Венгрию, поскольку она станет стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран, пояснил Сийярто. Он также добавил, что «теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», передает РИА «Новости».
Орбан провел в воскресенье встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухаммедовым.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам, являются ложью.