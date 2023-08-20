Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить, а его участь должны решать сами одесситы.
По его словам, памятник не нужно убирать, потому что Пушкина любят как украинцы, а средства на монумент собирали одесситы и устанавливали одесситы, передает ТАСС.
Труханов подчеркнул, что «никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала» этот и раз одесситы его установили, они имели на это основание и решение о его судьбе также должна принимать община.
Ранее памятник поэту Александру Пушкину осквернили в Одессе, на скульптуру неизвестные нанесли со всех сторон слово «геть» (в переводе на русский «вон» – прим. ВЗГЛЯД).